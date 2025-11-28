雲南兩男梅里雪山失聯逾120天　妻欲補辦丈夫電話卡尋線索遇阻

雲南兩名男子在梅里雪山大環線徒步失聯，至今已有128天、音訊全無。當中一人妻子表示，多次欲補辦丈夫的手機卡以尋找相關線索惟遇阻。



劉玉湧和李金偉。（紅星新聞）

據《紅星新聞》報道，7月16日，劉玉湧與好友李金偉相約從昆明出發，前往雲南梅里雪山大轉山路線徒步。按照計劃，他們應在8月中旬返程。但自7月23日過後，家屬便聯繫不上兩人，他們的手機始終撥打不通，至今杳無音訊。其後家屬報警，並聯繫當地多支救援隊展開搜尋，亦沒有找到任何線索。

劉玉湧的妻子程女士說，「我們找了救援隊，沿着他們規劃的路線搜尋，無人機也搜過了，山範圍太大，搜尋難度太大，連一點痕跡都沒找到。」過去的四個月，她往返梅里雪山與家鄉多次，貼尋人啟事、求助當地村民、查詢景區閉路電視，能想到的辦法都試了個遍。同樣，李金偉的家屬亦奔波無果。

隨着時間推移，「活要見人、死要見屍」的念頭，逐漸被「哪怕有一點線索也好」的期盼取代。程女士說，丈夫的手機號綁定了有關家裏生活的各項重要信息，還有工作上的客戶聯繫方式，現在因劉玉湧失聯導致一切都無法操作，家庭生活也有些轉不動了，「更讓我揪心的是，手機卡或許藏着最後一絲線索——萬一他失聯前發了定位、留了信息，補回卡說不定能找到痕跡。」

劉玉湧的妻子程女士補辦電話卡受阻。（紅星新聞）

程女士說，自己從8月開始就踏上了補卡之路，帶齊所有證件，卻每次都得到「沒有這個流程」的答覆。對此，中國移動昆明分公司表示，如遇家人失聯需代辦補卡的話，建議向警方報警，由警方協助處理且須到當地營業廳咨詢。

程女士表示，11月27日是劉玉湧和李金偉失聯的第127天，「生還的可能性基本可以被排除」。就手機補卡遇阻一事，她和李金偉的父親至今未收到營運商的解決方案。程女士哽咽着說，每當夜幕降臨、哄兩個找爸爸的孩子睡下，她就會望着窗外，手裏緊緊攥着丈夫的照片，「我只想要一張卡，要麼找到他的線索，要麼保住這個家。」