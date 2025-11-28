內地美食博主訪港前稱「這個大火拍下來再說」被怒批　發文道歉

近日，香港發生嚴重火災，死亡人數增至94人。在這個令人痛心的時候，內地美食博主「食貧道」在26日發文，稱團隊計畫前往香港拍攝美食視頻，其中一句「這個大火我們打算拍下來再說」被網民罵上熱搜，指責他「吃人血饅頭，沒有看到對逝者的哀悼，只看到對流量的追逐。」



「食貧道」這條發文在網上引發爭議。（圖片來源@「食貧道」）

這條微博內容為「現場有小夥伴可以提供資訊的嗎？我們小花明天就到，其實一直在準備《香港吃飯故事》的拍攝，一直沒想好怎麼開機，這個大火我們打算下拍下來再說，另外還加上微博話題＃香港疑似８棟樓目前全在燒＃。」

據了解，當時香港福苑大火的新聞在微博上有很大的關注度。不少網民看到這條帖子，紛紛指責發文不合時宜，「沒良心，大家都擔心人員傷亡，你就想著拍香港火災當自媒體素材」、「不應為流量失掉人文關懷」、「好心寒，一句安慰都沒有，只想著流量」。

「食貧道」帳號創始人張駿，外界稱為「餅叔」，過去曾是傳統媒體的調查記者和戰地記者，後來轉型新媒體，在網上發佈一系列打卡美食餐廳、測評時令食材的視頻，吸引全網超千萬用戶關注。

「食貧道」在網上擁有大批粉絲。（（圖片來源：B站截圖）

隨著帖子在網上引發爭議，「食貧道」次日發布道歉聲明。「餅叔」張駿稱，「抱歉我昨天發微博的時候太著急了，沒有注意好措辭。」

他稱，香港大火期間，自己正在巴基斯坦喀什米爾地區，信號很差，當時因為太著急，就發了那條微博，主要是想找到當地能給我們提供準確資訊的人。但我後來意識到，「先拍下來再說」這樣的表達非常輕率，對受害者也確實不尊重，這是我自己的問題，我誠懇道歉。

事後「食貧道」道歉，稱「發文太著急了，沒有注意好措辭」。（圖片來源@「食貧道」）

但大部分網民並不接受他的道歉，認為他只是害怕掉粉，影響流量，並不是真心表達歉意。但也有一些「餅叔」粉絲撐他，認為發言只是無心之失，希望大家多多理解。

網民點睇：

看不到一點人文關懷，沒有對逝者的哀悼只有看到素材的興奮。

自媒體做久了人會變麻木，看到有事發生第一想法是流量是爆點，而不是共情。

他這條微博，有種「人為了拍攝『好片子』不顧他人慘痛」的感覺。

