宏福苑火災｜尋親尋希望 愛貓「咖啡」被困36小時 居民徹夜難眠
撰文：任葆穎
出版：更新：
大埔宏福苑發生五級火警，造成94死76傷，失蹤人數未明。災難發生第三日，今早（28日）不少居民返回現場附近一帶繼續尋親。
今早8時，已有不少居民到達宏福苑一帶尋親。居於宏仁閣的陳女士表示，飼養8年的貓咪「咖啡」已被困家中將近36小時，感到十分擔心，昨日全日在宏福苑一帶等候消息，直至晚上到社區會堂留宿時「都唔係好瞓到」，只睡了2至3小時。
「咖啡」生死未卜 籲有心有消息可聯絡
她說，雖然目測單位沒有受火災波及，但屋內的貓糧只足以應付一天，「咖啡」仍然生死未卜。她說希望火災盡快救熄，讓她返回單位查看貓咪情況，又呼籲有心人，如有消息可與她聯絡。
廣福邨社區會堂在今早10時開放，讓家屬入內憑照片辨認失聯家人，有逾50人在門外排隊等候入內。
