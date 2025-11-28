宏福苑火災｜尋親尋希望　愛貓「咖啡」被困36小時　居民徹夜難眠

大埔宏福苑發生五級火警，造成94死76傷，失蹤人數未明。災難發生第三日，今早（28日）不少居民返回現場附近一帶繼續尋親。



大埔宏福苑五級火第三日（11月28日），仍有不少家屬到廣福邨社區會堂憑相片辨認親人。（任葆穎攝）

今早8時，已有不少居民到達宏福苑一帶尋親。居於宏仁閣的陳女士表示，飼養8年的貓咪「咖啡」已被困家中將近36小時，感到十分擔心，昨日全日在宏福苑一帶等候消息，直至晚上到社區會堂留宿時「都唔係好瞓到」，只睡了2至3小時。

陳女士表示，飼養8年的貓咪「咖啡」已被困家中將近36小時。（陳女士提供）

「咖啡」生死未卜 籲有心有消息可聯絡

她說，雖然目測單位沒有受火災波及，但屋內的貓糧只足以應付一天，「咖啡」仍然生死未卜。她說希望火災盡快救熄，讓她返回單位查看貓咪情況，又呼籲有心人，如有消息可與她聯絡。

廣福邨社區會堂在今早10時開放，讓家屬入內憑照片辨認失聯家人，有逾50人在門外排隊等候入內。