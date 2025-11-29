宏福苑大火｜白石角街坊深夜組織自深圳運4千張毛毯：做力所能及

大埔宏福苑周三（26日） 發生五級大火，造成逾百人傷亡。11月26日當晚，大埔宏福苑附近的交通受阻，毗鄰大埔的白石角街坊迅速組織「白石角媽媽義工群」，讓許多救援的物資先集中送至白石角，再由他們乘搭地鐵或開車送抵大埔物資收集點，完成最後一段路的運送。



Catherine是白石角媽媽義工群的一員，她和其餘義工們擔心災民受凍，發現有網民提出大埔需要「暖氈」，快速組織協調，成功從深圳跨境運送3000到4000條毛毯來港，毛毯塞滿兩台大型貨Van，加上另外兩箱其餘物資，在26日晚間就抵達大埔。



Catherine指出這幾日，許多物資都是集中在白石角後，再由義工協調車輛送過去大埔物資收集點，「每一日都從白石角行幾轉車，一轉又一轉出車，物資就一次過送入大埔，就唔使大家全部車去入阻塞嗰啲交通。」

宏富苑Catherine表示，26日當晚，從白石角望海就可以看到大埔發生的情況，「一出現問題嗰陣時，我哋嘅鄰居就成晚通宵喺度幫手送嘢送貨」，Catherine指自己當晚都有去現場，但因為封路車無法過去，不少人是拿著自己家裡的物資用乘搭地鐵的方式運送物資。

Catherine說到，當晚火勢猛烈，「衝擊太大，當晚我都無法入睡，這幾天一直在忙，看義工group的消息，幫忙處理事情，做一些力所能及的事情。」

協調運送千條毛毯來港 有義工婉拒受訪：只係略盡綿力

Catherine指出，毛毯是由「香港優才圈」微信公眾號的群友的成員提供，當晚大火發生時該微信群組的成員就討論能提供什麼樣物資幫助，成員胡先生稱自己公司有大量全新已裝好箱的毛毯，可以贈送給災民，約3000到4000條，但運輸成為一個難題。

Catherine和同樣住在白石角的鄰居、義工群的一員Amy一同組織中港車，當晚就將3000多條毛毯和物資一起運來香港，並送到大埔的物資收集點，盼能提供災民即時的溫暖。

而白石角媽媽義工群的最早的組織者之一則婉拒採訪，她提到「比起通宵達旦的義工，我哋班媽媽只係略盡綿力」，她表示，「希望見到嘅係有需要幫助嘅人盡快得到應有嘅資源。」

