擁逾9000萬粉絲　內地網紅「太原老葛」涉嫌虛假宣傳被罰560萬

擁有逾9000萬粉絲的內地網紅「太原老葛」，涉嫌虛假宣傳、價格欺詐系列案件，被罰款560萬元（人民幣，下同）。



網紅「太原老葛」。（網上圖片）

山西省市場監管局二級巡視員朱志東表示，今年8月，太原市市場監管局依法辦結了超9000萬粉絲的頭部主播「太原老葛」涉嫌虛假宣傳、價格欺詐系列案件，）合共罰款560萬元。

通報顯示，經查，山西老葛商貿有限公司（以下簡稱當事人）通過直播平台為合作方推廣營銷商品。2023年9月至2025年3月，當事人在直播營銷超聲膠原炮、細胞肌活凍齡因子液、淡水珍珠吊墜、熊膽粉等30多種商品時，使用無法證明或者誇大的宣傳用語、使用無法證明的價格與自己商品價格進行比較等手段誘導消費者交易，構成虛假宣傳或價格欺詐的違法行為。

2025年4月至2025年8月，太原市市場監管局以及太原市小店區市場監管局依據《中華人民共和國反不正當競爭法》第八條第一款和第二十條第一款、《中華人民共和國價格法》第十四條第四項、《明碼標價和禁止價格欺詐規定》第十七條第二款、《明碼標價和禁止價格欺詐規定》第十九條第三項、《價格違法行為行政處罰規定》第七條等法律法規的規定，對當事人虛假宣傳、價格欺詐系列案作出行政處罰，依法責令當事人停止違法行為，並處警告、累計罰款560萬元。