2010年上海高樓大火58死　事後用水泥封存未拆除　原因眾說紛紜

大埔宏福苑大火撲滅後，外界關注樓宇被大火燒毀後，後續能否繼續住人以及有何安全隱患。2010年，上海市靜安區膠州路公寓大樓亦因外牆修建引發火災，致58人死亡。事後，該大樓便用水泥全部封死，至今也沒有傳出要修繕抑或拆除的消息。



大樓大火後用水泥全部封死：

2010年11月15日，上海靜安區膠州路教師公寓大樓因外牆翻建引發火災，致58人死亡。事發當日，在無滅火器及接火盆的情況下，兩位電焊工開始對棚架進行焊接作業。在沒有防護措施的情況下，火花直接從10層落到9層，引燃聚氨酯保溫材料，引發大火。

高壓水槍射向通體燃燒的膠州路教師公寓大樓大火，但依舊無法撲滅大火。（維基百科）

教師公寓大樓大火，直接原因是無證電焊工違規操作引燃易燃材料，深層原因是外牆使用易燃保溫材料，導致火勢垂直蔓延，再加上消防員撲救時雲梯無法到達起火樓層，最後釀成悲劇。

內地其後大幅修訂外牆保溫材料的防火等級：100米以上住宅建築的外牆保溫材料，燃燒性能等級應達到不燃的A級標準；100米以下27米以上的住宅建築，也要使用燃燒性能達到難燃級別的B1級以上的保溫材料。

上海膠州路教師公寓大樓大火後，內地要求高層建築必須採用耐火等級為A級的保溫材料。（央視新聞）

事發後，這幢位於上海市中心的公寓大樓便被水泥全部封死。宏福苑火災與上海膠州路教師公寓火災有不少相似之處，看到後者的結局，有人不禁對比宏福苑大火熄滅後，屋苑住宅日後會如何處置？

15年後悲劇重演 這次是修繕還是拆除？

網上還能找到當時上海膠州路公寓大樓被燒毀後的圖片，對比宏福苑大火，其房屋內部雖被火燒，屋內傢俱被煙火熏黑，但未至於完全燒毀，有些還能保存完整輪廓，而牆體和天花板也沒有像宏福苑般裂開。

上海膠州路被燒教師公寓大樓內部照片曝光：

事後，內地相關部門沒有出具上海膠州路公寓大樓的燒損程度報告。對於大樓是修繕抑或拆除的分析，多是大眾的討論。

有建築業方面人士解讀，房屋在持續幾百攝氏度的高溫焚燒下，鋼筋會變軟、變形，其承重強度會斷崖式下跌。還有供水、消防管道可能變形堵塞，燃氣管道若受損則如同隱形炸彈。對於是修繕抑或拆除的問題，必須由具有專業資質的品質鑑定機構徹底檢查後才能決定。

至於為何膠州路公寓大樓既不重建也不拆除，有人分析，因為大火導致建築結構和內部設施嚴重損壞；有人則稱，大樓與旁邊兩幢大廈同屬一個地基，若拆除可能造成地基沉降，影響另外兩幢大廈，另外還有拆除造成的高昂經濟成本。

15年過去了，上海膠州路公寓大樓就像一座黑色的墓碑，默默悲壯立在市中心，無時無刻在提醒這場因疏忽與失職帶來的悲劇。

香港宏福苑大火最猛烈時溫度高達攝氏500度。（Photo by VCG/VCG via Getty Images）

香港宏福苑大火，造成嚴重傷亡，一些住戶痛失親人。（梁鵬威攝）

如今，宏福苑同樣因為外牆大維修引發火災，事故現場有大量易燃材料導致火勢迅速蔓延，致房屋被嚴重燒毀及住戶死亡。

11月30日，香港警方指，宏福苑所有起火房屋結構暫無危險。財政司副司長黃偉綸同日出席一個電台節目時被問到火災現場會否重建，他表示需視察每座樓的情況，不排除任何可能性，但外界不宜揣測。