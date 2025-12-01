宏福苑大火01追蹤｜補裝棚網工人開腔：舊網脆化　棚上屢見發泡膠

大埔宏福苑五級火災，奪取過百人生命，封窗發泡膠，被指是導致火災迅速蔓延的原因之一，政府則表示棚網初步化驗符合要求。一名曾在10月超強颱風樺加沙吹襲後，到宏福苑加裝棚網的搭棚工人接受《香港01》訪問，表示十號風球後屋苑七成棚網破洞，因此需要在原來深綠色層網外，搭多一層淺綠色的層網。他不知兩種層網是否符合標準，只負責安裝，但舊網已經脆化，一篤就穿，難以評論兩種棚網分別。

他亦指竹棚上有發泡膠雜物，亦有搭棚工人此前接獲開工通知，12月初到宏福苑加固棚架，想不到發生奪命大火。



超強颱風樺加沙吹襲香港後，大埔宏福苑原有深綠色的雙層棚網破損，工人在10月初加裝一層淺綠色的新棚網。（搭棚工人Anson提供）

深綠舊網無拆除「一篤就穿」 外搭淺綠新網

今年9月超強颱風樺加沙吹襲香港，十號風球後大埔宏福苑棚架的圍網破洞。搭棚工人Anson（化名）在10月初接到工作，到宏福苑補裝棚網。

Anson接受《香港01》訪問，提供當時拍攝的相片，他指原本屋苑的棚網是深綠色的，安裝時約有七成破洞，所以要補裝，防止工程時有物件跌落。

「舊的已經『脆化』，手指一篤就穿。」他說一般地盤規定要裝雙網，但當時因為是補裝，沒有拆除舊網，只是加裝一層新的淺綠色單網，就當是符合資格。

超強颱風樺加沙吹襲香港後，大埔宏福苑原有深綠色的雙層棚網破損，工人在10月初加裝一層淺綠色的新棚網。搭棚工人說，在竹棚上屢見發泡膠。（搭棚工人Anson提供）

新網內地直運 難分辨有無阻燃

新網是淺綠色的，Anson說是客戶「包料」，不清楚是承建商還是分判商提供，「一架很長的密斗車，從內地直接運來香港，運了很多來。舊網已經很脆弱，很難分辨到兩者質地。一般我們前線只負責裝網，不會看文件、證書，不知道是否符合阻燃標準。以前裝過好多不同的網，看上去、摸上去質地都是差不多，從來都不知道有沒有防火。」

Anson說，現場棚網兩種顏色很容易分別，希望政府可以抽驗兩種不同的棚網，徹查真相。

超強颱風樺加沙吹襲香港後，大埔宏福苑原有深綠色的雙層棚網破損，工人在10月初加裝一層淺綠色的新棚網。（搭棚工人Anson提供）

政府指現場棚網符合要求，封窗發泡膠高度易燃，燒爆窗戶玻璃導致火勢迅速向室內蔓延，令火場擴大。

《香港01》日前實測，宏福苑封窗發泡膠一點就着，一小塊已經持續延燒超過四分半中；而現場揀取的棚網碎塊，則並無Anson所說的「一篤就穿」，暫時不知道屬於新網還是舊網。

大埔宏福苑火災｜實測多個屋苑棚網物料 宏福苑封窗發泡膠火最猛

竹棚上常見有發泡膠 原預計12月初加固棚架

封窗發泡膠並非搭棚工人負責安裝，Anson說他補裝棚網時，在竹棚上亦常見到有發泡膠，可能是包裝物料。從Anson提供的相片亦能佐證。

Anson亦表示，有搭棚工人早前收到工作預約，在12月初到宏福苑「執棚」，「本身個棚都溶溶爛爛，有些地方下墜、歪掉，所以要維修加固，行內稱『執棚』。想不到突然有火災。」

2025年11月30日，大埔宏福苑五級火災後，現場一片廢墟，部份棚網燒剩還在竹棚上。（夏家朗攝）

2025年11月30日，大埔宏福苑五級火災後，現場一片廢墟，部份棚網燒剩還在竹棚上，還看到封窗的發泡膠。（夏家朗攝）