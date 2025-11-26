足以把社區花園灌滿！女子2個月用水2655噸　收天價水費單嚇壞

近日，河南鄭州的王太太收到了令人震驚的水費賬單，短短兩個月的用水量竟被計算為2655公噸，足以把社區花園灌滿，費用高達2.7萬多元人民幣。王太太強調，她的家庭並非餐飲商戶，也沒有泳池，日常用水量一直正常，突然暴增的水費讓她感到困惑不已。



王太太收到了令人震驚的水費賬單。（微博）

據內媒報道，王太太發現水費異常後，自行檢查了室內外的水管，並未發現場漏水的跡象。然而，當地抄錶員表示，如果是「錶後管道」發生漏水，即水錶之後的部分出現問題，那麽根據《供水合同》，這一段屬於用戶的產權，漏水所產生的費用需要用戶自行承擔，並稱所有用戶都是如此處理的。

相關部門隨後對水費進行了重新計算，按最低階梯收費後費用降至一萬多元，但王太太依然感到難以接受。

不僅鄭州如此，徐州水務局也強調，錶後的管線屬於用戶責任區域，一旦發生漏水，用戶必須承擔水費。然而，這一政策正遭到用戶的廣泛質疑。

王太太未發現漏水狀況。（微博）

一方面，許多住宅的錶後管道通常是隱蔽工程，埋設在地下、牆體或綠化帶中，用戶根本無法及時發現問題。例如，杭州市的一位居民曾遭遇類似情況，最終發現漏水點埋藏在深層土壤中，若非專業人員排查，幾乎不可能發現。

另一方面，雖然錶後的管線名義上屬於住戶，但往往由開發商統一施工或水務公司安裝。王太太質疑，如果漏水是由於施工缺陷或材料質量問題造成的，責任不應完全由用戶承擔，而應追究施工方或安裝單位的責任。

目前，當地水務部門已介入此事，並約定在下周一與王太太商討後續解決方案，事件仍在處理中。