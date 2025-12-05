廣州車展女模特脫衣不雅片瘋傳 小鵬汽車：是AI生成，已報警追責
撰文：唐雪艷
出版：更新：
11月28日，一段「性感模特」在廣州車展進行「脫衣」的色情影片在內地的社交媒體上瘋傳，影片中清晰出現小鵬新車型，不少消費者斥太過低俗。當天小鵬汽車法務部在官微發佈聲明稱：是AI生成，已報警。
內媒《南方都市報》報道，網傳影片顯示，廣州車展上一輛小鵬P7前「站着一位穿着綠色裙子的車模」，瘋狂做着不雅動作，甚至最後還脫光了衣服，引發網民抵制：「小鵬太低俗了，堅決不買。」
當晚，小鵬汽車法務部就此事發佈聲明稱，以小鵬汽車廣州車展展台為背景，傳播的低俗色情影片為AI製作，車展未邀請任何模特及演藝人員。目前，小鵬汽車已全面固定相關證據並正式報警，公安機關已介入調查。
今年4月，內地網信辦印發通知，在全國範圍內部署開展為期3個月的 「清朗・整治AI技術濫用」專項行動。其中一個專項行動就是集中清理利用AI技術製作發佈謠言、不實信息、色情低俗內容的突出問題，如，利用AI脫衣、AI繪圖等功能生成合成色情內容或他人不雅圖片、影片，衣着暴露、搔首弄姿等軟色情等導向不良內容。
蔚來汽車上海撞路障車身斷成兩截 官方回應稱電池未發生安全風險大埔宏福苑五級火｜小鵬汽車捐500萬港元：支持受災家庭渡過難關日本歌手廣州演唱會如期舉行座無虛席 網民大讚當地：有契約精神廣州海珠區貨車疑撞車後起火 車油洩漏火勢蔓延幾十米濃煙衝天