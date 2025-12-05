廣州車展女模特脫衣不雅片瘋傳　小鵬汽車：是AI生成，已報警追責

11月28日，一段「性感模特」在廣州車展進行「脫衣」的色情影片在內地的社交媒體上瘋傳，影片中清晰出現小鵬新車型，不少消費者斥太過低俗。當天小鵬汽車法務部在官微發佈聲明稱：是AI生成，已報警。



內媒《南方都市報》報道，網傳影片顯示，廣州車展上一輛小鵬P7前「站着一位穿着綠色裙子的車模」，瘋狂做着不雅動作，甚至最後還脫光了衣服，引發網民抵制：「小鵬太低俗了，堅決不買。」

網絡上瘋傳的「模特脫衣」影片。（南方都市報）

當晚，小鵬汽車法務部就此事發佈聲明稱，以小鵬汽車廣州車展展台為背景，傳播的低俗色情影片為AI製作，車展未邀請任何模特及演藝人員。目前，小鵬汽車已全面固定相關證據並正式報警，公安機關已介入調查。

小鵬汽車聲明：該影片為AI生成，已報警。（微博@小鵬汽車法務部）

小鵬汽車的報警回執單。（微博@小鵬汽車法務部）

今年4月，內地網信辦印發通知，在全國範圍內部署開展為期3個月的 「清朗・整治AI技術濫用」專項行動。其中一個專項行動就是集中清理利用AI技術製作發佈謠言、不實信息、色情低俗內容的突出問題，如，利用AI脫衣、AI繪圖等功能生成合成色情內容或他人不雅圖片、影片，衣着暴露、搔首弄姿等軟色情等導向不良內容。