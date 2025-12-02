蔚來汽車上海撞路障車身斷成兩截　官方回應稱電池未發生安全風險

12月1日，上海滬青平公路發生一起交通事故，一輛紫色蔚來EC6私家車撞上石墩後尾部底盤開裂，兩名用戶及時送醫無生命危險。蔚來回應事件稱，涉事蔚來車輛未開啟輔助駕駛系統，碰撞發生後車門自動解鎖，保證了用戶的人身安全，車輛動力電池未發生安全風險。



據內媒《新黃河》報道，12月1日13時，一台蔚來EC6在上海市青浦區垂姚路附近，與同向行駛的另一台車輛發生擦碰變向後，高速撞擊道路右側的混凝土隔離帶，造成隔離帶和車體後半部發生斷裂。

隔離帶和車體後半部發生斷裂。（新黃河）

現場多條實拍影片顯示車輛未起火，安全氣囊均發揮作用，黃色高壓線束也被撞斷。一名女子蹲坐在駕駛位，腳上穿着一隻鞋子。

事發當日下午6時，蔚來汽車官方發佈說明稱，蔚來工作人員在收到車機安全系統告警後，第一時間前往事故現場和醫院，兩位用戶已及時就醫，無生命危險。

一名女子蹲坐在駕駛位。（新黃河）

工作人員檢查反映，事故發生時，涉事蔚來車輛未開啟輔助駕駛系統，碰撞發生後車門自動解鎖，車門把手自動彈開，車輛動力電池未發生安全風險。目前事故原因警方仍在調查中。

蔚來汽車官方通報。（微博）

此外，12月1日，蔚來發佈最新交付數據，2025年11月，蔚來公司交付新車36275台，同比增長76.3%。其中，蔚來品牌交付新車18393台；樂道品牌交付新車11794台；firefly螢火蟲品牌交付新車6088台。