34歲教授王虹兩月連獲4項大獎　成「數學界諾貝爾獎」得主大熱門

根據中國國際科技交流中心周四（4日）的消息，34歲的年輕教授王虹近期獲得了奧斯特洛夫斯基獎，並即將在華人數學家大會上發表杰出報告。值得一提的是，她兩月內連獲4項數學大獎，並成為菲爾茲獎得主熱門人選，該獎被稱為「數學界的諾貝爾獎」。



自9月底獲得薩多斯基分析學研究獎以來，王虹在短短兩個月內接連獲得了四項重要數學獎項，包括AWM薩多斯基獎、ICCM金獎、塞勒姆獎和奧斯特洛夫斯基獎。這些成就使她成為菲爾茲獎的熱門候選人，而該獎項被譽為「數學界的諾貝爾獎」。

王虹早前已獲得ICCM數學獎金獎。（ICCM）

王虹於1991年出生於廣西壯族自治區桂林市，作為一名「90後」數學教授，她的教育背景十分出色。2007年，她進入北京大學地球與空間科學學院，後來轉至數學科學學院，並於2011年獲得數學學士學位。2014年，她分別獲得巴黎綜合理工學院的工程師學位和巴黎第十一大學的碩士學位，並在2019年獲得麻省理工學院的博士學位。2021年6月，她在普林斯頓高等研究院完成博士後研究，隨後於2021年7月成為加州大學洛杉磯分校（UCLA）的助理教授，並於2023年7月升任紐約大學庫朗數學研究所的副教授。

王虹的研究重點是傅里葉分析。2025年初，她與約書亞·扎爾合作，發表論文證實了在三維空間中的掛谷猜想，解決了一個跨越調和分析和幾何學領域的百年難題。

王虹致力於傅里葉分析研究。（極目新聞）

2025年9月29日，美國女性數學協會（AWM）宣布王虹獲得2026年的薩多斯基分析學研究獎，該獎項旨在表彰早期職業生涯中表現優異的女性數學家。隨後，10月27日，她獲得了ICCM數學獎金獎，該獎項在華人數學界被譽為菲爾茲獎的美譽。次日，王虹又被授予2025塞勒姆獎，這被認為是數學界的最高榮譽之一。

11月4日，哥本哈根大學數學科學系在其官網上宣布王虹獲得2026年奧斯特洛夫斯基獎，並在11月21日的頒獎儀式上，由她的博士導師、調和分析領域的權威學者Larry Guth宣讀頒獎詞並頒獎。

據悉，第十屆華人數學家大會（ICCM2025）將於2026年1月3日正式舉行，王虹將擔任此次大會的「傑出報告嘉賓」。