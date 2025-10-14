新晉諾貝爾經濟學獎得主批特朗普科研政策：明朝以來最嚴重擺烏龍

美國西北大學學者莫基爾（Joel Mokyr）為本年度諾貝爾經濟學獎得主之一，他在13日接受採訪時猛烈抨擊美國特朗普政府的高等教育和科研政策，稱其或許是歷史上最大的「擺烏龍」（own-goal）行為，或至少是自中國明朝以來最嚴重的「擺烏龍」行為。



美國西北大學學者莫基爾（Joel Mokyr）為本年度諾貝爾經濟學獎得主之一。（路透社）

路透社報道指，莫基爾13日在新聞發布會上說，自己的研究聚焦於「為何我們比曾曾祖父一輩富裕得多、生活好得多」。同時他擔憂，在特朗普政府執政期間，美國可能失去在科研與教育領域的領先地位。

莫基爾說，本屆美國政府對高等教育和科研的攻擊，或許是歷史上最大的「擺烏龍」（own-goal）行為，或至少是自中國明朝實質禁止科研探索以來最嚴重的「擺烏龍」行為，這種行為具有自我破壞性，且完全由無關的政治因素驅動。

根據資料，明朝初期曾推行禁止民間私習天文曆法的嚴厲政策。

讚中國政府支持增長與創新

此外，莫基爾在接受《紐約時報》採訪時也表示，那些投入時間與資金探索知識的人，會通過專利與同行認可獲得回報；而要維持這一體系，需要「一個將科技置於優先地位的政府」。

「如今，這些理念已不再像過去那樣不言自明。」他補充道，有些政府支持增長與創新，比如中國，但另一些政府則對此持懷疑態度。不過他並未指明具體國家。

根據資料，莫基爾是出生於荷蘭的美國以色列雙國籍經濟史學者，現年79歲。