吉林松原發生惡性案件　34歲男疑犯被捕：剛出獄半年，曾多次盜竊

吉林松原發生一宗惡性案件，當地警方鎖定34歲男性疑犯姚某。周四（12月4日）下午，內媒引述辦案警員表示，姚某已在松原市乾安縣被拘捕。

另有知情人士介紹，姚某曾多次因盜竊入獄，最近一次在今年6月出獄。



姚某被拘捕。（影片截圖）

網傳協查信息顯示，近日，吉林省松原市長嶺縣發生一宗惡性案件。經偵查，34歲男子姚某有重大作案嫌疑。

協查信息續指，姚某身高165-170厘米，方圓臉，黑色中長髮，皮膚偏黑，案發時上身穿黑色衣服，下身穿黑色褲子，運動鞋。「請各單位立即開展工作，如有線索第一時間上報縣局情指中心。」

吉林松原發生一宗惡性案件。（瀟湘晨報）

發布協查信息的是通榆縣公安局情指中心。據了解，通榆縣屬吉林白城市，與長嶺縣相鄰。

據《極目新聞》報道，通榆警方周二（12月2日）晚表示，協查通報依然有效，具體案情不便透露。另據媒體報道，松原市警方表示，人員在逃，正在拘捕。

周三（12月3日），知情人林剛（化名）表示，2024年某月，他和姚某一同被關押在長嶺縣看守所，「他進來是因為盜竊，一來就感覺跟很多人很熟，後來了解到，他已經進進出出至少6次了，基本是因為盜竊。」

姚某。（微博）

2024年下半年，林剛先行出獄。2025年6月，姚某剛出獄就加了林剛的微信，當時姚某稱，想去南方發展。「去年在裏面我就跟他說過，出去找個廠打工，幹啥都比偷偷摸摸好，沒想到這次出來他還是重操舊業，還弄出了人命。」

事發之後，林剛準備勸姚某自首，沒想到，他剛發出微信訊息就發現自己已被對方刪除。另有多方信息顯示，姚某尚未成家。