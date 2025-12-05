內地新型騙局炒股穩賺再寄「價值10萬黃金藏辣椒醬」　警跨省抓人

現在網絡詐騙案越來越多，讓人防不勝防。近日，內地公安通報了一宗新型詐騙案，騙徒先在綫上用炒股賺錢吸引受害人上鈎，讓對方嘗到甜頭後，再故意「阻礙」繼續投資，抓住受害人迫不及待要投資的焦慮心態，最後提出線下將黃金藏到辣椒醬瓶並寄往指定地址，以此避開警方和銀行的審查。



今年10月，受害人王先生被網上的股票投資廣告吸引，隨後下載炒股軟件，看到每日都有進賬，於是想加多10萬人民幣繼續「錢生錢」，在系統無法操作後，便接受「客服」建議，購買價值10萬元的黃金產品（包括3塊金條和3顆金珠），裝入辣椒醬瓶中，並寄往指定地址。

騙徒讓王先生把黃金藏入辣椒醬瓶中。（公安部新聞）

期間，王先生快遞信息提示「位址錯誤」，無法派送。王先生詢問「客服」意見後，修改了新的位址。但因快遞地址出現變化，王先生察覺到不對勁，便向當地浙江高鐵新城派出所報警求助。

警方接報後，立即判斷出這是一起「線上投資炒股＋線下黃金寄遞」的電信網路詐騙，爲了不讓10萬元黃金落到騙徒手中，便立即帶著王先生從浙江跨越千里，趕到廣東潮汕，最後成功攔截到快遞。

警方最後從辣椒醬瓶找到金條和金珠。（公安部新聞傳媒）

近年內地詐騙升級後均與黃金捆綁，原因是黃金價值和流通性高，也易於隱匿。《浙江法治報》也通報，浙江一名阿姨報名網課後收到陌生快遞，相信可以「先充值後退費」，便按照騙徒要求，購買30克黃金，打算郵寄充當「充值款」，幸好最後當地派出所接到防詐預警，前往阿姨家中阻擾，才沒讓騙徒得逞。

警方表示，騙徒先哄騙受害人購買黃金，要求郵寄至指定地點，接著通過變現再購買虛擬貨幣，最後將資金轉移至境外，以此完成洗錢閉環。