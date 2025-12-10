日本濾鏡？望仙谷驚豔外網卻誤標東京北海道　外交官：這在江西！

江西上饒望仙谷為國家級AAAA景區，以其懸崖峭壁、溪流飛瀑和傳統贛東北民居建築而聞名，被譽為「懸崖上的仙境」或「天空之城」。近日，其美景的影片在X平台（前稱Twitter）等社交媒體上走紅，然而，許多帳號卻錯誤標注美景為日本「東京」或「北海道」。周一（8日），一名中國外交官看不過眼，在X平台上公開闢謠，強調這是中國，不是日本。



上述影片展示了當地峽谷中的懸崖民居、瀑布、霧氣繚繞的山峰以及璀璨的夜間燈光秀，許多外國網民讚嘆其「仿佛從電影中走出來」。雖然收穫大量好評，但不少帳號卻將影片標注為日本東京和北海道，暗示是在日本拍攝的，引發不少網民質疑和糾正。

對此，中國駐印度大使館發言人宇靜（Yu Jing）在X平台上發帖稱，上述已獲得130萬點讚的熱門影片中，風景被錯誤地標注為東京和北海道，而實際上，這是中國江西的望仙谷。隨後，她誠懇呼籲道：「誠邀你們親自來中國，看看真正的中國吧。」

公開資料顯示，望仙谷位於江西省上饒市廣信區望仙鄉，總面積6.1平方千米，融合贛派建築、懸崖民宿和傳統文化等元素場景及多種業態，是集人文、民俗、農業、美食、度假、研學為一體的度假旅遊區。

其在2019年被評為國家4A級旅遊景區；2022年入選「全國非遺與旅遊融合發展優選項目」名錄。2023年，景區內的巖鋪老街被評為國家旅遊休閒街區。

望仙谷位於江西省上饒市廣信區望仙鄉，融合贛派建築、懸崖民宿和傳統文化等元素場景及多種業態。（視覺中國）

望仙谷夜景。（網上圖片）

據《當代江西》雜誌介紹，走進望仙谷，水繞村、屋靠山、山纏雲，一幅贛派生活的「清明上河圖」令人流連忘返；依山而建、沿谷成街，棧道串聯、點綴山體之上的懸崖民宿群，讓景區「虛幻又空靈」。而自2022年開始，望仙谷景區便在網上火爆，懸崖民宿和小鎮夜景的短片在抖音、微博、小紅書等平台上廣為傳播，甚至連外交部發言人也參與宣傳。

事實上，類似今次的地點誤標事件近年來屢見不鮮，例如今年初，一段拍攝地鐵站乘客上下車井然有序的影片在TikTok上走紅，許多外國用戶紛紛留言，為「日本人的秩序感」稱讚。然而他們集體「炒車」，有中國網友發現，影片其實展現的是北京西二旗的地鐵站。

一段拍攝地鐵站乘客上下車井然有序的影片在TikTok上走紅，許多外國用戶紛紛留言，為「日本人的秩序感」稱讚。然而他們集體「炒車」，有中國網友發現，影片其實展現的是北京西二旗的地鐵站。（網上圖片）

據美國科普分享類網站「wikiHow」介紹，這源於一TikTok趨勢，稱為「日本效應」（Japan effect）。甚至連部分日本網民都認為，「日本效應」非常強大，僅僅是地點標籤，就可以過濾和影響人們對一條普通街道或一個普通美國街區的感知。

TikTok平台數據顯示，自11月中旬，這波熱度就開始發酵，至12月初累計互動量更超過1300萬次，許多網民皆認同，部分帖子之所以獲得大量傳播，正是因為被錯誤地標記為「東京」、「日本」。

連部分日本網民都認為，「日本效應」非常強大。（網上圖片）