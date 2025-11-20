霸王茶姬CEO張俊杰　傳與｢光伏女神｣高海純聯姻　兩企市值超600億

網傳霸王茶姬創始人兼CEO張俊杰，將與天合光能創始人千金「光伏女神」高海純結婚，二人喜帖在網絡曝光引發廣泛關注。



網傳二人婚宴請柬。（網上圖片）

據《紅星新聞》報道，有網傳請柬顯示，天合光能創始人高紀凡和吳春艷發出婚禮邀請，邀請嘉賓參加新郎張俊杰、新娘高海純的婚禮。其後有知情人士證實，該請柬為真。

公開資料顯示，高海純出生於1993年，畢業於美國布朗大學，被譽為「最美光（伏）二代」、「光伏女神」。

2017年6月至今，高海純歷任天合光能戰略投資部副總經理、天合富家能源股份有限公司董事長；2024年6月至今，她擔任天合光能董事；2024年12月至今擔任天合光能解決方案事業群總裁；今年1月3日，高海純成為天合光能聯席董事長。

張俊杰（左）和高海純（右）。（網上圖片）

高海純。（澎湃新聞）

張俊杰。（澎湃新聞）

張俊杰同樣出生於1993年，雲南昆明人，原名張軍，霸王茶姬創始人、董事長兼CEO。資料顯示，張俊杰10歲時父母離世。在創立霸王茶姬前，他從雲南大維飲品的區域副經理做起，後擔任特許經營合夥人，此後又加入了上海木爺機械人技術有限公司，曾擔任合作部副部長，負責亞太區業務。

霸王茶姬官網顯示，2017年11月，該品牌成立於雲南，門店數量已突破6000間。

實時數據顯示，天合光能的股價報19.59元人民幣/股，，總市值約426.9億元人民幣；霸王茶姬股價為14.22美元/股，總市值約26.10億美元，約合人民幣185.74億元。以此計算，兩間上市公司的市值總計約613億元人民幣。