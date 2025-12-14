深圳地鐵試點啟用智能導盲犬　自主規劃導航助視障人士到達目的地

12月13日，深圳地鐵首次試點啟用智能導盲犬「小蒜」，在全球軌道交通行業尚屬首例。



深圳地鐵在黃木崗交通樞紐13口、14口旁的「無障礙垂直電梯」處分別設置智能導盲犬服務點，目前已完成安全專項測試與實地檢驗合格。

深圳地鐵黃木崗交通樞紐智能導盲犬「小蒜」。（新華社）

視障人士麽先生表示，傳統導盲犬雖然擁有生命和自主意識，但難免會出現分神的情況，而電子導盲犬則不會存在這樣的問題。

據介紹，「小蒜」可根據視障乘客的口頭指令，自主完成路徑規劃、精準導航、智能避障等，引導乘客到達目的服務點。

視障乘客體驗智能導盲犬。（新華社）

首月試用期間將設置專人配合視障乘客做好安全保障，試點成功後，即可從2026年1月起啟動自動化的投放使用，逐步在其他地鐵站點推廣。

智能導盲犬有望取代傳統導盲犬。（新華社）

《深視新聞》報道，截至目前，深圳地鐵全線網485個地鐵站均已實現無障礙設施的全覆蓋，包括盲道、盲文、無障礙垂梯等，每天有超過1200名志願者提供服務，全年志願服務時長超過80萬小時。