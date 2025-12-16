憑鹹蛋超人貼紙就能看陳奕迅演唱會？內地男放126人無票入場獲刑

陳奕迅的演唱會門票以難搶出名，內地有演唱會保安負責人利用漏洞，在社交平台私訊買不到票的歌迷，向他們收取1500至2000元費用（人民幣，下同），憑奧特曼貼紙（又稱超人、鹹蛋超人）作為標記進入演唱會。涉案兩名男子在陳奕迅和張學友的多場演唱會中，共非法獲利19.4萬餘元，最後因犯《非國家工作人員受賄案》獲刑，其中趙某有期徒刑一年，並處罰金3萬元；王某有期徒刑十個月，並處罰金1萬元。



最近，武漢東湖高新區法院公佈這宗利用陳奕迅和張學友演唱會牟利的案件。2023年張學友和2024年陳奕迅巡迴演唱會，趙某負責驗票和安保工作，王某得知趙某的工作性質後，向其提出，他先在社交平台上找一些買不到票的歌迷，待收取費用後，再由趙某安排他們進入內場。

陳奕迅演唱會。（陳順禎攝）

兩人一拍即合後，王某先在社媒發佈信息，吸引一些想看演出的無票歌迷，在向他們收取1500至2000元後，發放一張奧特曼貼紙，要求在進入演唱會時黏貼在身份證邊角。而趙某則找來李某、許某兩人擔任臨時保安，當看到有奧特曼貼紙身份證的影迷，便放他們進去。

憑著這番操作，2023年9月8日至17日張學友演唱會期間，以及2024年4月26日至5月5日陳奕迅演唱會期間，趙某與王某共謀共放行126名無票歌迷，非法獲利19.4萬餘元，其中，王某累計向趙某轉帳9萬多元，而兩位保安李某和許某分別獲利4500元和4000元。

內地兩名男子設局用奧特曼貼紙當演唱會標記，放行無票觀衆入場牟利。（《鹹蛋超人》劇照）

法院經審理認定，趙某與王某的行為已構成非國家工作人員受賄罪。判處趙某有期徒刑一年，並處罰金3萬元；判處王某有期徒刑十個月，並處罰金1萬元。兩位保安李某和許某因犯罪情節輕微，且自願認罪認罰和獲利較少，不予起訴。