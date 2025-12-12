郭沫若《蜀道奇》800萬起拍！其女稱：是遺失作品，報警要求歸還

近日，文學家郭沫若的行草作品《蜀道奇》將以800萬（人民幣，下同）的起拍價格現身拍賣會，引發收藏界關注。然而，其女兒郭庶英透過律師發表聲明，指該作品為其所有且已遺失，並已報警，要求拍賣行立即中止拍賣及歸還作品。



相關資料顯示，郭沫若生於四川樂山，是歷史學家、文學家、社會活動家。郭庶英系郭沫若之女，曾撰寫回憶錄《我的父親郭沫若》。

本次被拍賣的《蜀道奇》手書長卷被認為代表郭沫若小字行草最高水準。為1961年9月18日郭沫若乘江津輪出三峽時在舟中所作，是一首比照李白名篇《蜀道難》的長篇敘事詩，書寫近千字。卷末有「書付庶英」字樣，明確指明贈予女兒郭庶英。

郭沫若草書《蜀道奇》。（北京保利拍賣微信公眾號）

郭沫若草書《蜀道奇》。（北京保利拍賣微信公眾號）

保利拍賣中心網站顯示，《蜀道奇》將於12月16日晚在保利拍賣二十周年秋季慶典拍賣會「中國書畫夜場」進行拍賣。起拍價為800萬元，估價為800萬—880萬元。

《蜀道奇》拍品資訊（北京保利國際拍賣有限公司網站）

北京市京都律師事務所受郭庶英委託，於12月10日發出律師聲明。經辦律師楊航勝表示，郭庶英長期合法持有並保管該作品，權屬清晰，從未授權任何第三方拍賣。作品目前已被確認遺失，確切時間不詳，當事人已向北京警方報案。郭庶英方面曾嘗試與保利拍賣溝通，但拍賣行認為委託方有權處分該物品。律師強調，若拍賣行認為拍賣權合法，應出示相關證據。

律師聲明。（封面新聞）

截至12月11日，保利拍賣的客服公關部及法律合規部均未就事件接受封面新聞記者詢問，發送至其官方郵箱的採訪請求亦未獲回覆。