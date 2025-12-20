5月大女嬰小洛熙醫療事故亡 父親拿屍檢報告控：根本不須動手術

11月14日晚，一名5個月大女嬰小洛熙在寧波大學附屬婦女兒童醫院接受心臟手術後不幸離世，引發社會廣泛關注，包括中國超模何穗、歌手韓紅公開發聲。據了解，醫生此前強調只是3個小時的微創手術，不會影響寶寶健康，實際手術卻長達7個小時10分鐘，並且在手術後，女嬰於當晚不幸去世。家屬質疑醫生術前判斷有誤且院方遲遲不願交出手術監控，事件延燒至今，多次登上微博熱搜。



今日（12月20日），小洛熙父親表示，已經拿到屍檢報告，他指出，醫院當時稱小洛熙被診斷出心臟「房間隔缺損」，即卵圓孔未閉合病徵，但根據屍檢報道，小洛熙心臟未檢見冠狀竇型房間隔缺損，冠狀竇口無異常，屍檢顯示實際缺損大小僅為1.0cmX0.9cm。



女嬰父親控訴屍檢報告顯示不須做手術：只是要一個真相

小洛熙父親指控，若根據屍檢報告的說法，「我們小孩都沒有這個病，哪來的手術指徵？」，醫院則在晚間緊急回應稱，在屍檢時，患兒的心臟處於停止狀態，較生前充滿血及跳動時有大幅度縮小。1cm左右的房間隔缺損對於5個月患兒的生長髮育存在較大的影響，但仍引起許多內地網民質疑和批評要求院方交出手術監控畫面。

小洛熙父親稱，目前家屬的訴求就是希望得到真相，包括整個手術過程做了什麼，整個醫護人員發生了什麼，「就想要一個真相，讓法律來審判就好了。」

小洛熙生前照片（都市現場）

家屬提供的檢驗報告單（北京日報）

12月20日下午17時許，寧波市衛健委工作人員回應者稱，該屍檢報告由醫院、患兒家屬、衛健委三方共同委託相關機構出具，目前屍檢工作已結束，正在進行醫療事故鑒定後續程序，屍檢報告將予以考量，後續將依據醫療事故鑒定結果對涉事責任醫師作出處理。

另據12月14日寧波市衛健委通報，12月12日，當地法院已受理患兒家屬提出的訴訟。該委調查組已對發現的病歷違規問題立案調查。涉事主刀醫師陳某賢、麻醉科主任等相關責任人員被免職，院方多人被處分。

過度醫療？兒科醫生稱：業界主流的觀點應先觀察是否有自行閉合機會

據此前報道，女嬰母親「小洛熙媽媽」於11月發布實名舉報影片稱，11月14日，小洛熙在全麻下進行手術，病情評估為病危，有併發症。術前溝通手術時間為2個小時30分至3個小時之間，實際手術長達7個小時10分鐘，並且在術後，患兒於當晚不幸去世。

家屬曾質疑手術醫生術前判斷有誤，此外，家屬指控初期索要監控時，院方先稱「無監控」，後改口「無存儲功能」，遭網民質疑「身為三甲醫院，這叫「形式合規」？」

小洛熙媽媽曾在短視頻平台上多次實名舉報涉事醫師（抖音＠小洛熙媽媽）

有網民對主刀的陳醫師的專業資格，以及手術室與病房的監控是否完備、能否還原醫療過程產生質疑。事發後有兒科醫生稱，卵圓孔未閉心房心室缺損的不少見，但業界主流的觀點是觀察是否有自行閉合的機會再進行手術。

但從患兒母親發布的影片中得知，陳醫師稱這是「當下必須要做的手術」，疑似屬於過度醫療行為。事件發生後，寧波市衛生健康委員會成立調查組，調查組通過調取資料、實地核查、談話詢問等方式開展全面調查，並對發現的病歷違規問題立案調查。

12月14日，寧波市衛生健康委員會發布通報，明確醫療團隊在診療過程中存在風險評估不足、手術操作過失、術中突發情況告知不及時等問題。

此前發佈的情況通報（寧波健康微信公眾號）

通報稱，調查組認為，醫療團隊對手術風險評估不足、手術操作存在過失、術中出現突發情況未及時告知、術後監護處置有缺陷，具體醫療過錯及其責任程度需在醫療事故技術鑒定等完成後予以明確；醫院存在醫療質量安全制度落實不到位、風險防範能力不足、應急處置不力、人文關懷缺乏等問題。

據了解，涉事主刀醫師陳某賢、麻醉科主任等相關責任人員已被免職，醫院分管副院長受撤職處分，醫院黨委書記受警告處分，院長被記大過處分。

韓紅發聲：病例錯得太離譜！孩子太可憐了！

中國歌手韓紅今日（12月20日）為此事發聲，她表示：「這個病例錯得太離譜！太讓人氣憤了！孩子太可憐了！」

韓紅指出，屍檢報告顯示心臟實際缺損大小僅為3毫米，5個月大的孩子有機會未來自己長好，即使不能，稍大一點再手術更安全。她認為手術過程中出現諸多過失，連手術創口都未縫合，與術前診斷的「1公分房缺需緊急手術」及醫生宣稱的「入門級高成功率」形成強烈反差。