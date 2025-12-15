寧波5月大女嬰心臟手術後亡　涉事醫院被揭多項違規　多人被免職

11月14日晚，一名5個月大女嬰在寧波大學附屬婦女兒童醫院接受心臟手術後不幸離世，引發社會廣泛關注。近日，寧波市衛生健康委員會公布了對事件的詳細調查通報。通報指出，手術操作存在過失、術中出現突發情況未及時告知；醫院黨委書記、院長等多人被處理。



據《紅星新聞》報道，女嬰母親「小洛熙媽媽」於11月發佈實名舉報影片稱，11月14日，患兒在全麻下進行手術，病情評估為病危，有併發症。術前溝通手術時間為2個小時30分至3個小時之間，實際手術長達7個小時10分鐘，並且在術後，患兒於當晚不幸去世。

家屬曾質疑手術醫生術前判斷有誤，隨後曾多次要求院方提供事發當日手術室和PICU全程監控影片，但院方均無法提供。11月17日，院方告知內媒稱，已對涉事醫生進行調查並做停診處理。

家屬提供的檢驗報告單（北京日報）

有網民對主刀的陳醫師的專業資格，以及手術室與病房的監控是否完備、能否還原醫療過程產生質疑。事發後有兒科醫生稱，卵圓孔未閉心房心室缺損的不少見，但業界主流的觀點是觀察是否有自行閉合的機會再進行手術。但從患兒母親發佈的影片中得知，陳醫師稱這是「當下必須要做的手術」，疑似屬於過度醫療行為。

小洛熙媽媽曾在短視頻平台上多次實名舉報涉事醫師（抖音＠小洛熙媽媽）

此外，家屬初期索要監控時，院方先稱「無監控」，後改口「無存儲功能」，遭網民質疑：身為三甲醫院，這叫「形式合規」？

事件發生後，寧波市衛生健康委員會成立調查組，通過調取資料、實地核查、談話詢問等方式開展全面調查，並對發現的病歷違規問題立案調查。醫療責任問題已啟動醫療事故技術鑒定程式，並委託患兒家屬指定的司法鑒定機構進行屍檢。目前，屬地公安機關已於11月27日受理家屬報案，法院也於12月12日正式受理此案。

小洛熙生前照片（都市現場）

調查組初步認定，醫療團隊在手術風險評估、術中操作、突發情況告知及術後監護處置等方面均存在不足。具體醫療過錯及其責任程度，將待醫療事故技術鑒定等程式完成後最終明確。同時，醫院被認定存在醫療品質安全制度落實不到位、風險防範與應急處置能力不足、人文關懷缺乏等問題。

根據調查結果，寧波市衛生健康委員會已責成醫院作出深刻檢查，並對相關負責人作出處理：給予醫院黨委書記警告處分、院長記大過處分，對分管副院長予以免職。此外，免去主刀醫師的科室主任職務並暫停其診療活動，同時對涉及的麻醉醫師、重症監護病房主管醫師等人員作出停職處理。後續將根據鑒定結果依法依規進一步追。

此前發佈的情況通報（寧波健康微信公眾號）

此外，針對公眾關注的焦點問題，調查組也進行了核實與回應。經查，主刀醫師具備相關資質。關於手術室監控，患兒所在手術間配有兩個攝像頭，其中即時監控的廣角攝像頭無存儲回放功能，專用於麻醉車的監控具備回放功能，兒童重症監護病房內未安裝攝像設備，上述配置符合相關規定。