超50萬噸智利車厘子進入內地　批發價較同期跌兩成

綜合《新京報貝殼財經》、《第一財經》報道，智利方面表示，今年整個產季預計將有超過50萬噸車厘子進入中國市場，這個數量相當於去年同期的近兩倍。今年內地車厘子整體批發價格比同期要下降15%至20%左右，後續隨著海運車厘子大量抵達，價格還將呈現下降趨勢。



內地今年車厘子的價格顯著低於往年，初期空運果每斤（500g）超百元，海運到貨後開啟「腰斬」 模式。智利駐華商務處的數據顯示，2025/26產季智利車厘子產量預計達到創紀錄的65.5萬噸，其中超過90% 將出口至中國市場。這一數字比去年同期增長約2.18倍。

某電商平台2J車厘子近期價格趨勢。（北京青年報副中心新媒體）

在零售端，車厘子價格已經全面「跳水」。上海市浦東新區一家獨立水果超市的老闆表示，3J車厘子單價從11月中旬的160元/kg降至90元/kg。而在靜安區某超市，2.5kg裝車厘子價格一月內明顯下調：2J款從188元降至148元（降幅21%，合每千克59.2元），3J款從228元降至178元（降幅22%，合每千克71.2元）。

在北京通州萬達永輝超市現切水果區，一盒盒車厘子擺放整齊供消費者選購。（北京青年報副中心新媒體）

據《央視新聞》報道，來自智利的海運車厘子已經大量到貨，價格較12月初下降明顯。在北京新發地農產品批發市場，商家稱，店內車厘子一天的出貨量在10噸左右，批發價格較12月初下降了20%到30%。

據悉，今年車厘子整體批發價格比同期要下降15%至20%左右，後續隨著海運車厘子大量抵達，價格還將呈現下降趨勢。

內地今年12月櫻桃批發價同比去年同期降幅普遍在15%至25%。（《北京日報》）

本來生活買手海亞分析稱，今年車厘子降價是供應端、物流端、市場端的共同作用：「供應端，智利產量創紀錄，對華出口暴增。2025-2026產季智利氣候適宜，車厘子產量同比增長。物流端，海運航程較去年縮短4-5天（至23天），專船運力充足，空運占比下降；海運成本顯著低於空運。」

2025年首艘「智利車厘子快線」抵達廣州南沙港。（貝殼財經）

至於市場端，海亞的感受是，由於競爭加劇，零售讓利電商平台、連鎖超市提前備貨並推出補貼活動，走量加快帶動價格下行。