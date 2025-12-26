包機旅行、買奢侈品　女子偽裝「富二代」詐騙1300萬1年揮霍一空

一名女子將自己包裝成富二代，騙走友人1300多萬元（人民幣，下同），全部用於環球旅行、包機出遊、購買奢侈品等，並經常在社交平台中炫富。目前，該女子已被上海警方依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。



黃某將自己包裝成富二代。（新民晚報）

黃某將自己包裝成富二代。（新民晚報）

黃某將自己包裝成富二代。（新民晚報）

黃某經常在社交平台炫富。（新民晚報）

據《新民晚報》報道，2025年9月8日，劉女士在家人陪同下前往長寧公安分局江蘇路派出所報案，稱被好友黃某詐騙1300多萬元。

據了解，劉女士於2024年10月在一次聚會中結識黃某，因興趣相投，兩人迅速成為好友。黃某在交往中自稱在某知名信託公司工作，從事古董拍賣、奢侈品交易等業務，其社交平台上也頻頻展示高端消費生活，逐漸取得劉女士的信任。

一次偶然機會，黃某在得知劉女士有境外帳戶後，主動提出想要通過劉女士的帳戶從境外轉一筆8000萬元的公司款項至國內，並承諾事成後二人可平分4%的返利。劉女士想到自己僅需提供帳戶就能輕松獲利160萬元，便不假思索地答應了。

然而，此後數月，黃某以「墊付利潤、律師費、匯率差」等為由，多次要求劉女士向指定帳戶轉賬，金額從幾千到十幾萬元不等。後來，黃某甚至將境外差旅、奢侈品消費等費用也轉嫁給劉女士墊付。每當劉女士提出疑問，黃某便以「這算我借你的，等拿到屬於自己2%的返利就還錢」、「後續公司會全額報銷結清的」、「不做的話之前投的錢就都沒了」等話術搪塞。

黃某被警方拘捕。（新民晚報）

黃某詐騙話術。（新民晚報）

黃某經常在社交平台炫富。（新民晚報）

黃某經常在社交平台炫富。（新民晚報）

黃某經常在社交平台炫富。（新民晚報）

直至有親戚上門催債，劉女士才在丈夫的追問下道出了實情，自己為滿足黃某的各種要求，不僅動用家中積蓄，還向親友借款並申請了部分銀行貸款，累計轉帳1300多萬元。而這些錢，均被黃某用於環球旅行、包機出遊、購買奢侈品等揮霍。

接報後，上海警方成立專案組展開調查後發現，黃某在社交平台上塑造的「富二代」、「成功人士」形象均屬虛構，其所謂的信託公司業務亦無任何實質往來與資金流水，存在重大詐騙嫌疑。在固定證據後，警方赴外省市將黃某拘捕。

到案後，黃某對其虛構身份實施詐騙的行為供認不諱。她交代，自己無固定工作，家庭條件一般，在結識經濟條件較好的劉女士後，便萌生詐騙念頭。所有用於打造「高端人設」的消費資金，實則全部來自劉女士的轉帳借款。

目前，黃某因涉嫌詐騙罪已被上海長寧警方依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。