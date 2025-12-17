天價療養院黑幕曝光：詐騙5億逾3千人中招　｢高端藥品｣是維他命C

江西廬山的西海療養院自稱「設備先進、服務專業、能夠給患者提供高端療養項目」。事實上，該療養院的「高端藥品」原是維他命C；多數「權威專家」，只有初中或中專學歷；通過專業化的詐騙流程，精準「圍獵」目標客戶。療養院詐騙金額高達5.3億元（人民幣，下同），共計3283人上當受騙。



《央視新聞》報道，西海療養院「天價療養」騙局的真面目能夠被拆穿，得益於陳女士的醒悟和報警。2021年，自稱有醫療資源的推銷員汪某，向注重養生的陳女士推薦了江西廬山的西海療養院，並陪同她到現場感受了療養院的技術和服務。

在一對一的體檢報告解讀中，專家許某指出陳女士存在多項問題，建議進行「幹細胞治療」，費用為52萬元，消費後即享有一年四次免費複診、食宿旅遊均由公司提供免費服務。陳女士覺得很划算，當場繳費。

一個月後，陳女士帶上丈夫莊某前去複診，隨後專家聲稱莊某的身體也有多項嚴重問題，建議進行療養項目。出於自身健康考慮，二人接受了治療方案，兩年間充值450多萬元。偶然間，兩人在醫學專家處得知，「幹細胞包治百病」的說辭不可信，非醫療機構沒有回輸「幹細胞藥品」的資質，療養院也拒退賬戶餘額。兩人意識到被騙，遂報警。

「高端藥品」竟然是維他命C 搖身一變賣天價

在西海療養院裏，有大量貼着「紅蚯蚓酵素」「金屬硫蛋白」、PF1、PF2等標籤的小藥瓶，即陳女士被注射的「抗衰老」藥劑。經鑑定，這些「高端藥品」，其實是維他命C、硫辛酸等常見藥品。

江蘇鎮江丹陽市人民檢察院普通犯罪檢察部主任魏巍透露，西海療養院的負責人殷某甲，指使其侄女殷某乙採購了多種常見藥品，換掉原有外包裝，重新貼公司找人設計的獨家包裝，謊稱是「進口高端藥品」。為防止泄密，所有撕換包裝操作均由殷某乙獨自完成。

普通藥劑及保健品被包裝後，身價倍漲：「血液養護」項目成本100多元，售價29900元；「肝腎養護」項目成本100多元，售價49900元；「細胞」產品進價2000至8000元不等，套餐售價12.8萬元到128萬元不等。

多數所謂「權威專家」 只有初中或中專學歷

西海療養院的「權威專家」，除個別人員有過護士或美容行業經歷外，多數只有初中或中專學歷，此前從事工作與醫療毫不相干。這與療養院宣傳的「世界級專家團隊」「權威抗衰老」「中醫世家傳人」大有出入。

據負責人殷某甲交代，專家只是個噱頭，目的是騙客戶購買產品。「我需要的是能推銷產品的專家，而不是真看病。包裝專家，只是為了讓客戶相信公司的實力和產品」。這些假專家利用假體檢報告，誇大客戶健康問題，聯合推銷的代理商，全程灌輸「保養比治病好」的觀念，推銷高價療養項目。

專業化的詐騙流程 只為精準「圍獵」目標客戶

西海療養院的負責人殷某甲，曾從事醫藥銷售和保健品生意，深知專業的療養院才能打動注重健康的被害人。2017年，他開始先後註冊多家理療康養、休閒度假的公司。設置完備的組織架構，以公司化的形式運行，設置市場營銷部、體檢部、護理部等多個部門。

還模仿美容行業模式，通過高額提成發展代理商，拓展客戶源。此外，還授權一級代理商發展培訓二級代理商，以此吸引更多的客戶。此前，帶陳女士入局的汪某正是一級代理商。

對於優質客戶，他們有明確的挑選標準：先要有追求健康的意識，最後是有消費能力。會將年齡太大或身患重病者堅決排除在外，避免自己的藥物和治療方法用在年邁和重病的人身上，引發嚴重後果，得不償失。

詐騙金額高達5.3億元 共計被害人3283人

西海療養院通過全國各地的160多名一級代理商實施醫療詐騙，共計被害人3283人，詐騙金額達5.3億元。這些非法所得的20%歸一級代理商所有，47%歸二級代理商所有，剩餘部分歸公司所有。

案件偵破後，江蘇省丹陽市人民檢察院陸續對殷某甲等20人提起公訴，判處有期徒刑，並處罰金。殷某甲等6人不服判決，提出上訴，日前，鎮江市中級人民法院依法做出維持原判的刑事裁定。