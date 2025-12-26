價值40萬涉案黃金無人認領　警方：若逾期無人認領上繳國庫

據極目新聞報道，近日，陝西榆林神木市公安局通過官方微博發佈一則認領公告，引發社會關注。公告稱，該局在辦理一起案件中依法扣押涉案黃金9塊，共計360克，每塊均刻有「老鳳祥銀樓」字樣。由於長時間無法確定權利人，警方依據規定面向社會公開尋找失主。



神木市公安局發佈的公告指出，涉事黃金共計9塊360克，按近期內地市場金價估算，這批黃金價值約40萬元人民幣。

12月26日香港黃金交易所公佈的金價（官網截圖）

此外，權利人需在公告發佈之日起六個月內，攜帶本人有效身份證件及相關所有權證明，到該局刑偵業務大樓辦理認領手續。若逾期無人認領，警方將按照相關規定，將黃金作為無主財物進行拍賣或變賣，所得款項上繳國庫。

據極目新聞報道，12月25日，神木警方一名工作人員證實了公告內容，並透露案件具體資訊暫不便公開。該工作人員還表示，公告發佈後接到大量諮詢電話，甚至有人試圖冒領，其中部分來電在淩晨時分撥打，已對民警正常工作造成干擾。警方強調，認領者必須提供有效證件和所有權證明，經嚴格核查屬實後方可辦理領取。

官方公告（微博＠神木公安）

此外，據極目新聞報道，陝西恆達律師事務所高級合夥人、律師趙良善表示，冒領行為屬於違法。如果以非法佔有為目的，虛構身份或所有權證明進行冒領，數額較大的可能涉嫌詐騙罪。即便是一般諮詢，若多次惡意撥打電話、擾亂公安機關正常辦公秩序，也可依據《治安管理處罰法》以擾亂單位秩序行為進行處罰。