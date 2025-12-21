男子武漢鑿牆盜走價值170餘萬黃金　藏在祖墳被警方起獲

綜合內媒報道， 武漢一珠寶店報案，價值170餘萬元（人民幣，下同）的黃金不翼而飛。武漢警方歷經85小時成功偵破此案，並從疑犯的祖墳墓碑後起獲藏匿贓物。



男子武漢鑿牆盜走價值170餘萬元黃金。（武漢廣播電視台）

12月13日9時許，武漢市公安局黃陂區分局接到某珠寶店店長助理的報警，稱店裏的黃金被偷了，金店大門右側牆壁破開一個大洞。店內櫃枱一片狼藉，經初步清點，被盜黃金約1783克，預估價值170餘萬元。

經現場勘查，民警發現金店配電箱遭人為破壞，店內閉路電視因斷電失效。大門右側牆壁被砸出一個可容人通過的大洞，相鄰手機維修店的門鎖被撬。初步判斷，疑犯應是先撬門進入手機店，再潛入金店實施盜竊。

民警逐一排查，最終確定了疑犯身份：有多次犯罪前科的隨州男子魏某某。而目前魏男已經逃至咸寧市。12月16日，抓捕小組成功將該男子拘捕。

男子將盜竊黃金藏在祖墳被警方起獲。（武漢廣播電視台）

到案後，魏男供述，他因欠下賭債而盜竊。12月13日凌晨，他撬開手機維修店大門，鑿穿隔牆潛入店內實施盜竊。魏某某還稱，他變賣了400多克黃金抵了部分債，「剩下的黃金，我覺得放哪裏都不安全。就用布包好，埋在了隨州老家祖墳的墓碑後面。」。

12月17日，民警趕赴隨州。在其祖墳墓碑後，成功起獲了被掩埋的1300餘克黃金首飾，並同步追回大部分銷贓所得的贓款。目前，魏某某已被依法刑事拘留，案件正在進一步辦理中。