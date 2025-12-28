西安男子搭𨋢踩空15樓直墮亡　業主稱升降機曾多次出現問題

內媒《極目新聞》報道，12月27日，西安紫郡長安小區一名男子遇到升降機故障，墮入電梯井身亡。官方通報證實事件導致1人死亡，指事發樓宇已經暫停升降機運行，正進行善後與調查。



西安屋苑住戶遇升降機故障踩空15樓直墮亡。（極目新聞）

報道指，事發屋苑的一位住戶表示，昨日（12月27日）上午11點左右，她看到有救護車、消防車趕到該屋苑，拉起了警戒線，之後有遺體被裝入黃袋，被車運走。

據該住戶描述，小區的升降梯並非第一次出事，之前也反映過多次但未解決，前兩天該屋苑還有一個小孩因為升降機急速上升被困。而住在事發樓棟的一名住戶也表示，升降梯曾多次出現問題。

還有業主群聊天記錄顯示，事發時該男子欲乘坐升降機，門開後轎廂卻未正常上行，導致男子一腳踩空，從15樓墮入電梯井，後被發現。

西安屋苑住戶遇升降機故障踩空15樓直墮亡。（極目新聞）

官方通報指對屋苑升降機進行安全隱患排查

長延堡街道辦事處通報稱，12月27日10時50分許，長延堡街道紫郡長安小區一處電梯井發生一人死亡事件。

目前，區屬相關部門已成立調查組開展調查工作，責成物業即刻暫停事發樓宇升降機運行，並對相關小區升降機開展全覆蓋安全隱患排查，後續善後和調查工作正在進行中。