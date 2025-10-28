山東大二女生校內墮亡　警方排除刑案　家長：事發71分鐘才被發現

煙台理工學院一名大二女學生，在課間休息時，因將腿伸到欄桿上，不慎從6樓墮地不幸身亡。學校方面回應稱，排除刑事案件，「對學生不幸離世深感惋惜和悲痛。」



網傳畫面顯示，事發後有學生家屬在學校門口情緒激動，試圖討要說法。該家屬稱，事件發生於上周三（10月22日）下午5時39分，「孩子當時在煙台理工學院上完課後，課間前往天台休息，並在活動腿部過程中，因手抓欄桿不慎從六樓天台墮地。」

家屬進一步表示，更令他們難以接受的是，孩子墮樓後長達71分鐘才被其他學生發現，隨後才有人報警並實施救援，此時已錯過最佳搶救時機。他們還說，事發天台上未設置任何安全警示標語。

事發後有學生家屬在學校門口情緒激動，試圖討要說法。（網上圖片）

據了解，事發後校方委派律師與家長溝通，提出的解決方案包括退還兩年學費及其他補助，總計金額約為5萬至10萬元人民幣，但家屬方面表示不接受這一處理方式。

周二（10月28日），煙台理工學院對此發布通報稱，「10月22日傍晚，我校學生仲某某墜樓身亡。學校發現後，立即撥打了急救電話及報警電話。」

通報續指，經檢查確認仲某某已無生命體徵。警方第一時間展開調查，學校全力配合。確認該同學身份後，學校立即通知了家屬，並排除刑事案件。「學校對該同學的不幸離世深感惋惜和悲痛，正在與其親屬積極溝通，做好善後事宜。」