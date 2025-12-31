不捨9旬嫲嫲走得太孤單！孫女上網發文求助　陌生網民冒大雪送別

12月20日，黑龍江哈爾濱女子的祖母90歲高齡去世，她發文表示因為90歲是喜喪，但身邊親友有限，遂鼓起勇氣向網民求助，邀請大家前來為祖母送別，並稱願意為大家報銷車費和請大家吃飯。



求助文發出後，超過1000名陌生網民表示願意前往殯儀館，不能來的也在積極祝福、安慰和轉發帖子，喪禮當天因為大雪交通擁堵，但仍有約40名網民到現場送別，場面感人。



葬禮當天，哈爾濱下了大雪，但仍有多名網民前往。（都市快報）

據內媒《都市快報》消息，該哈爾濱女子在內地社交平台發文求助，稱自己的祖母90歲去世，在傳統觀念里屬於「喜喪」，因自己親友不在身邊，不想讓祖母走得太孤單，遂請求網民們能夠前來參加葬禮，並報銷車費和送禮品。

該求助信獲得上千名網民的支持和聲援，最終共有40多名網民直接驅車前往，冒着大雪趕往殯儀館送別老人。

女子發佈的求助信，獲得上千人評論轉發。（小紅書@940176693）

突遇堵車和大雪 多位網民信守承諾趕往殯儀館

12月23日，老人葬禮如期舉行，當天哈爾濱突遇大雪。參加喜喪的葉先生和女友稱「雪花打在臉上生疼，路況糟糕很難打車」。本着「信守承諾」的原則，他們還是想辦法趕往。在途中，他們還結識了同來參加葬禮的一名遊客和學生，到達殯儀館後被工作人員告知，老人已被送往火化場。

四人到達火化場後，和在場的許多名年輕人一起送別了祖母，「這麼多人一起送，奶奶肯定會高興的。」葉先生稱，他們離開後，發起人因沒有及時招待他們兩人而感到愧疚，為他們購買了用餐券作為補償和感謝。

老人所在的告別大廳。（都市快報）

身為本地人的閆先生，在深夜刷到求助信後聯繫了發起人，並約定23日7點前往。當天5點，閆先生被雪光驚醒，考慮到雪會越下越大，直接就出了門。在平時，導航去殯儀館只用18分鐘的路，這次開了40多分鐘。閆先生稱，準時抵達現場的網民有三四十人，更多的人因為大雪堵在來的路上。

發起人在場的親朋好友不多，一眾網民紛紛來到祖母晶棺前默哀鞠躬繞行一圈，之後陪着家屬送祖母去火化場，還在葬禮主持人的邀請下發言。因為當天是工作日，很多人並未留下吃席就匆匆趕回去上班。

12月24日，發起人更新了後續。她感動表示，葬禮全程圓滿順利結束，她對能冒着大雪前來弔唁的網民表達了感謝和祝福。

網民們也留言，「我替我爺爺來送一程，他也是90歲走的」「雖然不能到場，但我在心裏鞠了一躬」、「這麼多人送她，祖母再也不孤單啦。」