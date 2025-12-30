廣東祖孫3人遭鄰居砍殺　兇手患精神分裂不獲輕判　二審維持死刑

今年3月，廣東廉江市發生一宗祖孫三人遭同村鄰居滅門慘案，案件歷經近九個月司法程序後，於12月29日迎來二審判決。據廣東省高級人民法院公開宣判，被告人葉德志雖被鑑定患有精神分裂症，但法院認定其罪行極其嚴重，不予從輕處罰，駁回其上訴，維持一審死刑判決，其死刑裁定將依法報請最高人民法院核准。



今年3月27日晚，廣東湛江廉江市村民葉德志因無端猜疑，誤認為被害人葉某花的哥哥葉某要釋放毒氣加害於他，遂持刀駕駛摩托車尋找葉某，尋找未果，葉德志見到36歲的被害人葉某花和其69歲的母親韋某某，以及年僅1歲11個月的大兒子坐在家門口，便持刀向3人的頭部、頸部砍去。

兇手行兇畫面。（影片截圖）

葉某花的母親和兒子當場死亡，葉某花被送至廉江市人民醫院搶救無效去世。葉德志逃離現場後自殺未遂，在家中廚房里被民警抓獲。據此前報道，案發時，葉某花另一個不到三個月大的小兒子因正在熟睡，躲過一劫。

葉德志被逮捕後，經茂名市第三人民醫院法醫精神病鑑定所鑑定，其患有精神分裂症，在本案中具有限定刑事責任能力。然而，這一定罪量刑的關鍵鑑定，從未獲得受害者家屬的認可。

據此前報道，受害者家屬曾強烈質疑，表示兇手與受害者一家同村，相距僅幾百米，從小到大從未聽聞其有精神疾病，且其有駕照、有正當工作單位，行為正常。被害者家屬放棄民事索賠，只要求嚴懲兇手。2025年8月18日，湛江市中級人民法院一審以故意殺人罪判處葉德志死刑，剝奪政治權利終身。葉德志其後提出上訴。

葉女士的姊姊受訪時哽咽表示：「想要說得太多太多了，實在是難以表達，就是要嚴懲兇手，不要讓精神分裂、精神病得到保護。」（影片截圖）

在二審中，廣東高院認為，葉德志故意非法剝奪他人生命，其行為已構成故意殺人罪。法院指出，雖然葉德志作案時屬限定刑事責任能力，且具有坦白等情節，但其犯罪情節惡劣，手段殘忍，後果特別嚴重，屬於罪行極其嚴重。

法院特別強調，從葉德志的作案對象選擇及作案過程來看，其並未完全喪失辨認能力和控制能力，因此不足以對其從輕處罰。原審判決認定事實清楚，證據確實、充分，定罪準確，審判程序合法，故依法作出駁回上訴、維持原判的裁定。