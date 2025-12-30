內蒙機場職員為旅客擦拭行李篋　網民評價兩極：暖心抑或擺拍？

大家平時出去旅游，時不時會擔心行李篋在托運時被摔壞。近日，一段内蒙古機場工作人員在傳送帶認真擦拭行李篋的影片，在網絡走紅，有人覺得「好暖心，這波細節拉滿」，但也有人認為是「作秀」。



影片中可以看到，每件行李從傳送帶滑落時，都有專門的托盤裝著，先有一名機場工作人員負責接住，然後旁邊另一名工作職員接過後，再拿著抹布認真擦拭。不少網民看到，紛紛稱讚機場這一暖心舉動，還有人稱，去過國內外許多機場，很少見到如此細緻的服務。

機場職員在認真擦拭行李篋。（極目新聞）

然而，有網民質疑影片中的工作人員只擦拭了行李篋朝上的一面，有可能是刻意安排的「擺拍」行為。有網民發現，該機場是鄂爾多斯伊金霍洛國際機場。

有網民覺得不現實，是在擺拍。（極目新聞）

《極目新聞》報道，鄂爾多斯伊金霍洛國際機場的工作人員回應稱，因為北方的沙塵暴灰塵多，運輸過程中可能弄髒，有時因為室內外溫差大，篋體也會有水汽，機場提供擦拭行李篋已經很長時間了，屬於機場的一項特色服務。

至於網民反映的「擦拭不夠全面」，機場工作職員解釋，第一圈行李篋較多，清潔工人忙不過來，因為行李篋躺著，只能快速地擦朝上的一面，第二圈如果乘客還沒有領取，會有一個立篋的過程，清潔工人就會擦拭行李篋的其他面。