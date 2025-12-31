河北女主持遭「老頭樂」撞斃　年僅38歲　網民籲治理交通亂象

河北張家口一名女主持人遭遇車禍離世，年僅38歲。其好友透露撞倒她的是一輛「老頭樂」（內地一種非正規、低速的電動代步車），引發廣泛關注。



河北張家口女主持人常雪莉。（紅星新聞）

常雪莉遭「老頭樂」撞倒身亡。（影片截圖）

常雪莉意外離世後，留下丈夫和兩名幼子。（影片截圖）

常雪莉。（影片截圖）

綜合內媒報道，逝者名叫常雪莉，是張家口一名資深的婚禮主持人。事發於上周六（12月27日），常雪莉步行前往工作途中，遭一名64歲無證長者駕駛的無牌「老頭樂」撞擊，送院後搶救無效離世，年僅38歲。

常雪莉生前在當地口碑極佳，多位熟悉她的網民稱，「常雪莉是個可好的人，性格特別好太可惜了。」而事發前四日（12月23日），她仍在社交平台更新影片，片中的她面帶笑容，展現積極的生活狀態。

常雪莉意外離世後，留下丈夫和兩名幼子，不少網民都為之惋惜，亦有不少網民怒斥應嚴管「老頭樂」：

「再不管，這東西要出七座版的了。」

「老頭樂是世界上最不該存在的交通工具。」

「這次我支持家屬找老頭樂廠家索賠，狠狠的賠。」

「支持取締老頭樂，開老頭樂的不一定是老年人。」

「老頭樂不買保險、不要駕駛證，不遵守交通規則，怎麽就可以光明正大的上路行駛！」



老頭樂。（微博圖片）

老頭樂。（驅動之家）

據了解，「老頭樂」無統一生產標準、無牌照、無保險，車身多為薄鐵皮拼接，缺乏防撞鋼梁、安全氣囊等基礎防護，被形容為「鐵皮棺材」。多數駕駛者未接受駕駛培訓、無駕照，闖紅燈、逆行、隨意變道行為頻發。

有數據顯示，近五年全國低速電動車事故超83萬宗，致1.8萬人死亡，事故率年均增長超23%。