安徽出生27天男嬰治療黃疸時死亡　家屬質疑醫院疏忽致其窒息

內媒《大河報》報道，安徽合肥一名陳先生反映，其出生僅27天的兒子在安徽省婦女兒童醫學中心西院治療黃疸期間死亡，死因是呼吸循環衰竭。搶救時，院方稱不清楚發病原因，考慮新陳代謝遺傳、基因突變等罕見病。家屬則質疑醫院說法，認為孩子的死亡與護士疏忽導致孩子窒息直接相關。



涉事醫院。（大河報）

男嬰醫院治療黃疸突發肺出血

陳先生的孩子於10月27日在合肥市婦幼保健院西區出生，出生後因黃疸未退，於11月20日在該院接受藍光治療，期間不允許家屬陪護，僅會電話通知情況。11月21日，醫院稱孩子一切正常，但次日下午家屬就接到病危通知，稱孩子突發肺出血，正在搶救。

醫生對家屬稱，孩子病情罕見，血氨值很高、凝血功能差，血氣檢查結果不理想，因為不清楚發病原因，只能根據監護情況進行應對，考慮新陳代謝遺傳、基因突變等罕見病。

男嬰。（大河報）

搶救期間，家屬又被告知，孩子凝血功能太強，血液無法檢測。家屬質疑醫院說法前後矛盾。最終孩子於11月24日宣告死亡。

會診單。（大河報）

家屬質疑護士疏忽令孩子窒息

陳先生對內媒記者表示，他們在民警的陪同下查詢了事發時的CCTV，11月22日17時50分左右，護士給孩子餵完85毫升奶後，將其側放於床上，隨後離開病房。

護士離開後，孩子自行蠕動至面部朝下姿勢並開始掙扎，約13分鐘後沒了動靜，直至18時34分才被護士發現，進行搶救。從孩子開始掙扎到被發現長達44分鐘。其間，病房內僅有一名護士，其多次往返病房卻未察覺孩子異常。

孩子父親查看CCTV。（大河報）

合肥市衛生健康委介入調查

陳先生稱，「孩子母親產前檢查，產後孩子足底血、串聯質譜檢查結果均顯示無異常」。陳先生對於醫院稱孩子患罕見遺傳病的說法存疑，他認為孩子的死亡與窒息直接相關。目前家屬已向衛健部門投訴並報案。

合肥市衛生健康委12月24日通報稱，該委已成立了調查組，相關涉事人員已停職接受調查，病歷資料和監控視頻已封存，市醫學會已受理該醫療事故鑑定申請。