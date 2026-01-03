山東醫護拍片炫耀「男朋友陪值夜班」惹議　醫院：她腦子有問題

山東一名女性醫護人員近日在網絡炫耀「男朋友來陪她值夜班」，引發熱議。醫院方面對此回應稱，「她腦子有問題」，並表示會嚴肅處理。



山東一名女性醫護人員近日在網絡炫耀「男朋友來陪她值夜班」。（網上圖片）

據《瀟湘晨報》報道，涉事醫護曾發文稱，「我和我的夜班搭子，休班來醫院上班，晚上下來來醫院上班，現任聽班（指協助值班醫師完成診療工作）一職。」多條影片顯示，一名手臂上刻滿紋身的男子身穿便服，在護士站內幫她搬貨、揉肩，還在護士台上幫她寫報告，還幫她配藥、貼標籤等等。

不少網民認為，涉事醫護雖然炫耀「嬌妻」身份，但其行為嚴重違規，甚至是置病人的安危於不顧，「專業人員配液都要嚴格三查七對，如果給病人輸錯了水第一時間要停止輸液觀察患者有無不良反應，其次將這次失誤上報護理部且開會接受批評檢討，如果發生嚴重事故致患者傷殘或死亡承擔相應法律責任且吊銷護士執業證。影片男主1非專業人士給點滴瓶貼標籤（情節最嚴重）；2煙以及其他生活用品放在治療車上；3非專業人士撰寫護理記錄。」

涉事醫護的男朋友。（網上圖片）

涉事醫護的男朋友。（網上圖片）

男子手臂上刻滿紋身。（網上圖片）

目前，涉事醫護的影片和社交帳號均已不可見。

有網民透露，涉事醫護在青島市李滄區聖德腦血管病醫院工作。對此，醫院工作人員予以證實，並表示已經知曉此事，正在處理這件事，「我們看到了她發的東西，她腦子有問題，這不是小事，我們會嚴肅處理。」