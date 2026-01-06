女子入住深圳全季　曝毛巾中發現用過的安全套　酒店方面介入調查

一名女子日前入住深圳的全季酒店，竟在毛巾中發現一隻使用過的安全套，事件引發廣泛關注。目前，酒店工作人員證實事件，母公司華住會亦已介入調查。



一名女子日前入住深圳的全季酒店，在毛巾中發現一隻使用過的安全套。（影片截圖）

近日，有網民發文稱，涉事酒店為全季深圳國際會展中心福海店，自己與朋友（兩名女生）於2025年12月31日入住，使用酒店浴巾後，有一隻使用過的安全套從中掉落。

該網民表示，自己已於事發後她第一時間聯繫了酒店，店長到房間內處理，表示可能更換浴巾時未打開查看，並且免除了當日的房費。事發當晚，酒店僅發送了一段文字，表示查看閉路電視畫面後確認所有布草全部撤出更換，且除工作人員外無任何人員再進入該房間。

事件引發關注，網民點睇：

「怎麽敢用酒店浴巾？」

「我從不用酒店提供的浴巾和洗漱用品。」

「有待查證，酒店浴巾都是必須更換。」

「我住酒店除了一次性拖鞋，從來不敢用其他東西。」

「我住旅店都是自帶毛巾、床單、枕巾、刷牙筒、馬桶墊，盡量不用他們提供的。」



對此，涉事酒店的工作人員表示，事件確實發生，並且給該客人提供了相應的閉路電視畫面。但該網民表示她從未看過任何閉路電視畫面。另外，全季酒店母公司華住會總部的工作人員表示，已介入調查。