女子餐廳遺失價值4萬元鑽戒後哭崩　好手老闆徒手從馬桶掏回

1月7日，黑龍江哈爾濱一家餐廳的老闆分享了一個感人的故事：顧客在用餐後遺失了一枚價值約4萬元人民幣的戒指，經過仔細查看監控，他懷疑戒指可能被掉入了廁所馬桶中。隨後，老闆徒手將戒指取回。



1月8日，涉事餐廳老闆馬先生向媒體介紹，事件發生於1月5日晚。顧客田女士在用餐結束後發現戒指不見，於是與店員聯手尋找，卻在餐廳內找了一個小時都沒有找到。當時，眾人檢查了地面、桌面、垃圾桶和洗手間，但依然沒有發現。田女士一度情緒崩潰，店員建議她回家休息，第二天再來繼續尋找。

1月6日早上，馬先生到店查看監控，逐幀回放了近5小時的錄像，最終發現田女士在最後一次進入廁所後戒指消失。他懷疑戒指掉進了馬桶的管道中，因為之前已經在地面和垃圾桶檢查過，推測戒指應該是在馬桶的「彎道」裏卡住了。隨即，馬先生用膠袋把手包好，徒手將戒指從馬桶中取出，並親手歸還給田女士。

老闆在網上分享。（網上圖片）

在戒指找到後，馬先生才得知這枚戒指的價值約為4萬元。他表示，幫助顧客尋回戒指的原因並不在於其價值，而是想安撫田女士的情緒，讓她不再那麼難過。

遺失戒指的田女士表示，這枚戒指是她兩三年前定製的，由藍寶石和18K金製成，市價約為4萬元。她回憶道，那晚因喝酒而對戒指的遺失毫無印象，後來想起可能是在廁所時不小心被衣物刮掉的。她坦言，那時自己心裏想「戒指肯定找不回來了」，對於馬先生和店員的細心與耐心，田女士表示感謝，相信「好人會有好報」。