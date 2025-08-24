5歲女童游水浸溫泉後感染｢食腦蟲｣　昏迷搶救60日亡　病死率達98%

福建一名五歲女童今年6月在游泳和浸溫泉後感染「食腦蟲」，隨後昏迷不醒，在搶救60天後不治身亡。



5歲女童杏兒感染「食腦蟲」身亡。（小紅書＠就是這麽高興兒）

據女童母親描述，她帶5歲女兒杏兒於6月7日和6月14日游泳和泡溫泉。6月22日，女童出現頭痛低燒嘔吐的情況，6月23日入院後出現抽搐，隨後昏迷不醒，並轉入深切治療部（ICU）。

6月27日，女童被檢測出感染被稱為「食腦蟲」的福氏耐格里阿米巴病原（Naegleria fowleri），情況非常危急。

至8月22日，女童母親發文悼念去世的女兒，透露在搶救60天後女兒還是不治。

女童母親悼念稱，「我相信只是暫別，是兒不死，是財不散。寶貝，願你離苦得樂，去到一個光明又快樂的地方」。

家長發文自述女兒的病情。（小紅書＠就是這麽高興兒）

人類感染「食腦蟲」示意圖。（視覺中國）

專家：若「食腦蟲」一旦進腦 病死率非常高

內媒《澎湃新聞》報道，復旦大學附屬華山醫院感染科副主任王新宇表示，「食腦蟲」並非一條蟲，實際是單細胞小生物，學名叫自由生活阿米巴，其一是福氏耐格里阿米巴，一旦沖入鼻腔，可沿著嗅神經鑽入大腦，引發急性阿米巴腦膜炎，進展飛快；其次為巴拉姆希阿米巴和棘阿米巴，前者喜歡通過傷口或吸入塵土慢慢進入體內，後者常見於隱形眼鏡相關角膜炎，偶爾也攻擊大腦。

王新宇稱，在中國，感染食腦蟲屬於罕見事件，感染概率極低，但患者多見為幼兒、青少年群體。若食腦蟲一旦進腦，病死率非常高，發病後常在一周內迅速惡化。感染食腦蟲的早期症狀與普通腦膜炎近似，發高燒、劇烈頭痛、嘔吐、頸部發硬，早期易被誤診，被當成細菌或病毒感染。

復旦大學附屬華山醫院。（HC3i 中國數字醫療網）

公開資料顯示，一旦感染福氏耐格里阿米巴病原，病死率高達98%。王新宇介紹，福氏耐格里阿米巴通過嗅神經直接抵達大腦，留給免疫系統反應的時間很短。同時，其繁殖速度驚人，進入中樞神經後，數小時就能分裂一代，周圍組織很快壞死，「一旦出現炎症風暴，患者的病情會『雪上加霜』，這是因為人體免疫大軍殺到時會釋放大量炎症介質，引起嚴重腦水腫和顱內壓升高，本來想救火反而擴大火情」。

王新宇提醒，夏天在湖泊、溫泉、河道、戲水池潛水、跳水，鼻腔被溫暖的淡水猛沖，是最典型感染「食腦蟲」的途徑。同時，用自來水、未煮沸的水直接洗鼻，也可能感染福氏耐格里阿米巴。而棘阿米巴則最愛髒水配隱形眼鏡，嚴重可導致角膜潰爛甚至失明；在園藝、摸泥、養花時，皮膚傷口接觸濕土或渾水，巴拉姆希阿米巴可能從傷口的小裂口潛入。

俗稱「食腦蟲」的Naegleria fowleri。（cdc.gov）

至於海水因鹽度高，正規游泳池因餘氯充分，這兩種環境基本「勸退」阿米巴。王新宇強調，若在「溫暖淡水嗆鼻」後一兩周內，出現高燒、劇烈頭痛、惡心嘔吐、頸脖僵硬，甚至很快意識模糊，務必立刻就醫，並主動告知曾到過哪個水域。他指出，醫生會根據患者情況，多藥聯合加以控制顱內壓，國內已有成功搶救的報道，但需要早發現、早治療。