｢死了麼｣App登Apple付費榜首　3名｢95後｣花千元研發估值翻一萬倍

一款名為「死了麼」的App近日在內地引發關注。據內媒報道，這款定價8元人民幣（下同）的App於1月8日登上Apple App Store付費軟件排行榜首位。據悉，該應用是專為獨居人群設計的安全工具，通過每日簽到機制，在用戶多日未操作時自動通知緊急聯絡人。



2026年1月8日起，一款名為「死了麼」的App在Apple App Store迅速攀升，並登上付費應用排行榜第一名，下載量增長速度非常快。

據內媒「快科技」報道，這款應用由一支僅有三人的「95後」小型創業團隊通過遠程協作開發，目前為iOS平台獨佔，售價8元人民幣，暫未推出安卓版本。對於熱度，「死了麼」創始人之一的郭先生稱，「有想過會火，但沒想到有這麽火。增長是這兩天開始的，下載量相比之前漲了100倍以上，而且現在其實還在往上走」。

「死了麼」app迅速登上內地Apple App Store付費榜第一。

開發團隊成員之一呂先生介紹，開發靈感源於兩三年前在社交平台看到的網民討論。當時有網民提出「什麼App是每個人都需要的」，並有人創意性地提到了「死了麼」這個名字，引發了很大討論度。團隊看到其中的需求後，嘗試註冊了這個名字並用約一個月時間完成了開發。據悉，項目大約在2025年年中立項，而APP的實際開發時間不到一個月，初始投入成本僅「1000多塊錢」。

盡管投入微小，但「死了麽」APP已實現盈利。據《藍鯨新聞》報道，郭先生稱，已接到一些個人、機構和身邊朋友的投資意向，目前希望能更多的接洽資本。另外，郭先生透露，計劃以100萬元出讓公司10%的股份。若以此計算，該APP的估值已達到1000萬元人民幣。

據介紹，該應用的核心功能定位於服務獨居人群的安全監測。其官方描述稱，這是一款「輕量化安全工具」。用戶需要先設置緊急聯繫人，然後每天在應用內進行「簽到」。

如果用戶連續多日未完成簽到，系統將在次日自動發送郵件通知其預設的緊急聯繫人，以此作為一種被動預警機制，防止獨居者發生意外後無人知曉。此外，用戶可以綁定智能手環，一旦設備檢測到沒有脈搏，就會立刻啟動「一鍵收屍」功能，甚至還可以支持用戶提前選擇靈車司機和下葬音樂等設置。

不過，真正讓這款App「爆火出圈」的，是其極具話題性的名稱「死了麼」，許多網民認為名稱表述過於直白，可能引發不適，並紛紛建議改用「活着麼」等更為委婉的名稱。但同時，也有聲音認為其切中了獨居安全的社會痛點。

從一開始就確定了產品的目標人群：北上廣深等大城市的獨居中青年。郭先生坦言，考慮到年輕群體的接受度較高，團隊在命名時雖有顧慮，但最終決定沿用這個極具傳播力的名字。對於可能覺得名稱有忌諱的老年群體，團隊未來會考慮推出更適合他們使用的APP。

呂先生亦回應稱，團隊目前尚未收到相關管理部門要求改名的通知，暫時不考慮更名。他解釋說，在中國社會，「死」這個字很少被直接提及，「但是死是每個人都必須去面對的事情，當人知道了自己死亡的結點，或許才可以更好地面對當下。」開發團隊其後在微博發文感謝支持，並表示後續將繼續打磨產品，用更完善的技術與服務「守護每一位獨居者的平安」。