獨居者App命名「死了麼」惹議　網民稱不吉利：建議改「活着麼」

近日，內地名為「死了麼」的App，衝上蘋果App Store付費榜前列，引發廣泛關注。據了解，「死了麼」是一款為獨居人群設計的App，若連續多日未簽到，將通知緊急聯絡人，甚至還有「一鍵收屍」功能。不過，不少網民認為「死了麼」名字過於直白、略顯刺眼，並建議更改為「活着麼」。



死了麼App。（蘋果App Store）

「死了麼」由月境（鄭州）技術服務有限公司開發，定位為輕量化獨居安全工具，目前僅在蘋果App Store上架，Android系統暫未推出，定價已從最初的免費上調至8元。

其核心功能無需註冊登錄，用戶僅需預設緊急聯絡人電郵，每日完成簽到即可；若連續多日未簽到，系統將在翌日自動向緊急聯絡人發送電郵提醒，部分功能還支持綁定智能手環監測生理體徵，觸發緊急預警，一旦檢測到沒有脈搏，就會立刻啟動「一鍵收屍」功能，甚至還可以選擇靈車司機和下葬音樂。

儘管「死了麼」功能設計直擊獨居人群痛點，但其命名就引發廣泛爭議，不少網民認為「死了麼」表述晦氣、不吉利，不便分享給親友，甚至因名稱放棄使用，更建議更名為更具人文關懷、更具溫情的 「活着麼 」。

不過，有支持者表示，直白名稱精準戳中獨居人群「孤獨死」的社會痛點，具有另類人文關懷。

此外，還有網民對8元定價提出調侃，同時建議優化提醒方式，將電郵通知改為更及時的短信訊通知，並完善簽到機制以減少烏龍提醒。

死了麼一度衝上內地蘋果App Store付費榜首。（蘋果App Store）

網民評論。（小紅書）

據「死了麼」App 的創始開發團隊成員之一呂先生介紹，團隊內只有三人，都是「95後」，大家平時都有自己的工作，通過遠程方式進行協作。

那麼，為何要開發這樣一款App？呂先生表示，早在兩三年前他們就在社交平台上留意到相關需求，「近幾年大家都會討論『什麼App是每個人都需要的，並且一定會下載的』，就有網民提到『死了麼』App，這個創意出來之後有很大的討論度，於是我們看到了其中的需求，並且這件事本身也很有意義，於是我們就嘗試去註冊這個名字，發現可以註冊，後續又用了一個月時間完成了開發。」

至於現實存在的爭議，呂先生表示，他們目前還沒收到有關部門提出的改名要求，他表示，在中國，「死」這個字很少被提及，「但是死是每個人都必須去面對的事情，當人知道了自己死亡的結點，或許才可以更好地面對當下。」

另有法律界人士指出，「死了麼」與知名平台「餓了麼」高度相似，或涉嫌不正當競爭。

針對名稱爭議，蘋果官方客服周五（1月9日）作出回應，稱用戶若對APP名稱不滿，可提供應用基礎信息，客服將同步至相關業務部門，協調聯繫開發者溝通處理。

企查查顯示，月境（鄭州）技術服務有限公司成立於2025年3月，法定代表人為郭某初，註冊資本10萬元人民幣。