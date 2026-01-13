曾是香港上海｢綠皮直達車｣通行29年停駛　港影星曾讚鱸魚不可思議

1月12日下午5時19分，最後一班Z99/100次列車駛離上海站，這輛曾承載上海與香港聯繫的「綠皮直達車」，在到達終點廣州白雲站後，正式走入歷史。



根據內地的鐵路運行圖調整安排，該線路將升級為動車組列車運行。不少乘客在月台合影留念，還有人為了品嘗紅燒鱸魚前來乘車。



臨近開車，Z99餐車內的乘客比出「99」的手勢。（澎湃新聞）

1月12日，上海站前大屏幕上顯示着各車次的發車時間。其中Z99顯示於17:19分發車。（澎湃新聞）

Z99/100次曾是「滬九直通車」

《澎湃新聞》報道，Z99/100次列車的前身是承載着特殊記憶的滬港直通車。它於1997年5月19日（香港回歸前夕）開通運行。2001年10月，中國鐵路實施第四次大提速，車次改為K99/100次，後升級為Z99/100次，往返於上海與香港紅磡站，是連接華東與香港的重要陸路通道之一，常被稱為「滬九直通車」。

2024年6月15日，上海與香港紅磡站間開行的普速直通車升級為高鐵動臥列車，Z99/100次列車不再停靠紅磡站。2025年7月改為上海站往返廣州白雲站。

乘客打卡經典菜「紅燒鱸魚」 香港影星關山曾大讚

《上觀新聞》報道，最後一班Z99次列車發車前，上海站月台聚集不少旅客與鐵道迷合影留念，餐車內的紅燒鱸魚等經典餐點，也吸引不少年輕乘客特地登車體驗。

廚師長張焱介紹，他陪伴Z99次列車已經29年，此前列車會開往香港，為同時兼顧滬港兩地乘客的口味，餐車菜色主打一個「濃油赤醬」，輔以一些口味清淡的特色菜，始終堅持「新鮮食材現場烹飪，沒有預製菜」。

發車前，餐車廚師和服務員正在休息，準備迎接旅客。（澎湃新聞）

「最早的招牌菜是東坡肉，然後是菊花鱸魚，還有滬港一品煲」。他回憶，香港影星關之琳的父親演員關山，曾在餐車品嘗過他燒的菊花鱸魚，「當時他覺得不可思議！只要50元就能在火車上吃到如此美味」。

香港影星關山。（電影《藍與黑（上集）》劇照）

而如今網上人氣頗高的紅燒鱸魚，想要品嘗的乘客在一個小時內可以坐滿10張餐桌。鐵路愛好者謝先生和朋友組隊來打卡鱸魚，一條不夠，他們又叫了一條。來自廣州的大學生王同學率先驗票上車後直言，「這是我第一次坐Z99，也是最後一次，想品嘗一下大家都說好吃的『紅燒鱸魚』」。

Z99/100次列車餐車。（澎湃新聞）

列車服務人員選拔要求高 要求會講英語和粵語

列車長蔣黎黎透露，自從Z99次列車可能提檔升級的消息傳出後，這兩個月一座難求。「乘客主要有三類人，首先是鐵路愛好者，來見證列車最後的時光。還有老年旅行團和南下回鄉的旅客」。

蔣黎黎表示別看是綠皮車，對於乘務人員的要求可不低。因為它曾是滬港列車，所以選拔列車服務人員時，既要求掌握基本英語，還必須會講一些粵語。

1997年的5月19日，列車員王韻參與了Z99次的首次運行，而李喆則在第二天（5月20日）的返程班次上。她們見證了這列車的29年，彼此約定站好最後一班崗，將滬港列車的精神傳承下去。