陝西高中生帶手機回校罰停課一個月 網民批：侵犯學生受教育權
撰文：許靖雯
出版：更新：
學生應不應該帶手機去學校，這個問題在內地一直頗受爭議。近日，陝西一名高中女學生小宋因為把手機帶回學校宿舍，被強制停課一個月。小宋父親質疑，強制停課的處罰太嚴厲，但當地教育局回應稱，該決定有一定合理性。
《大風新聞》報道，陝西省柞水中學規定學生被查到在學校用手機，要停課一個月。但小宋帶手機入校是因為家庭離異，父親在外地打工，平日她只能在學校住宿，帶手機可以方便聯繫父親在周末接她回家。
因為不讓帶手機入校的規定，小宋過去把手機交給班主任保管，但五六次後，對方便不願意保管了。她也嘗試把手機給其他老師保管，但對方並不願意。無奈之下，她唯有將手機帶回宿舍，直到被宿管發現。
之後，學校便聯繫小宋家長，要求帶小宋回家，直接停課一個月。為此，小宋父親聯繫過班主任，也找過熟人給學校領導說情，但都沒用。
小宋父親說，學校老師透露，因帶手機被停課回家的學生，全校大概有四十多名。他認為，學校可以懲處，但停課一個月對學業影響太大。他也聯繫過當地教育局，但工作人員讓他與學校直接溝通。
直到《大風新聞》聯繫教育局，對方才回應：學校有這項規章制度存在，不說完全正確，但肯定有一定的合理性。
隨後事情登上微博熱搜，網民評論呈現兩極化，有人認為學校這種做法侵犯了學生的受教育權；但也有人不認可，覺得學校既然制定規則，學生就應該遵守。
