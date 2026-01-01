陝西跨年放氣球致商場醫院大停電　供電部門：氣球纏繞電線致短路

陝西省漢陰縣的「文景新天地購物中心」在跨年活動中突遇停電的事件，引發了網友的廣泛討論。畫面顯示，參與者在商場門前完成倒計時並放飛氣球後，空中的電線突然冒出火花，隨即停電。許多網友在社交平台上懷疑，停電是因為氣球觸碰到電線，並有言論指出所放氣球可能是氫氣填充的。



2026年1月1日，一位參加活動的居民向內媒透露，12月31日20時左右，商場在門口舉辦跨年倒計時活動，氣球升空後觸碰到電線，隨即發出「嘣」的一聲，並冒出火花，導致商場及周邊地區停電，數十分鐘後恢復供電。

據悉，該商場附近還有多家醫院、酒店和小區等設施。漢陰縣婦幼保健院的值班人員透露，該院與商場同時停電，供電於半小時內恢復，當晚醫院的診療服務並未受到影響，但經過檢查後發現多盞照明燈受損。附近的一家酒店也遭遇了停電，工作人員表示，停電期間啟用了備用發電機，酒店運營未受到影響。

事發一刻。（極目新聞）

商場的客服稱，停電發生在放飛氣球的環節，恢復供電不到半小時。放飛的氣球中既有居民自帶的，也有商場免費提供的。客服強調，商場所發放的氣球是氦氣填充的，安全性高，且已考慮到氫氣填充的氣球存在的安全隱患。經查，並無人員因此受傷，具體停電原因仍在調查中。

漢陰縣文旅局的工作人員表示，停電時縣劇院正在進行活動，短暫中止後在供電恢復後繼續進行，現場無人受傷。

當地供電部門的工作人員透露，31日晚，商場附近的部分小區也遭遇停電。針對停電事件，他們立即派人進行檢修，並在半小時內恢復供電。初步了解認為，停電是由於活動中放飛的氣球觸碰了電線桿上的電線，導致了短路。工作人員表示，許多人拍攝了事發流程，氣球與電線纏繞在一起，瞬間引發停電，周圍立刻變得漆黑。他們強調，之前已通過短信通知居民和單位，提醒用電注意事項，但商場似乎未能充分考慮放飛氣球對電線的影響，暫不清楚活動的報備情況。

值得注意的是，該商場在2024年12月31日也曾舉辦過類似的跨年倒計時放飛氣球活動，並提前告知居民如何獲取氣球。在此次活動前，商場宣稱居民只需消費即可到服務台兌換放飛氣球的領取卡，參與2025年12月31日的「放飛氣球願啟新年」活動。