一座城只有一名外賣員　他被譽為全中國最孤獨的外賣騎士

內媒《快科技》1月21日報道，電商平台淘寶閃購官方21日介紹了一位身分特殊的外賣騎手。在西藏東南部、雅魯藏布江大峽谷深處，有一座被雪山環抱、終年雲霧繚繞的小城墨脫，目前只有一名外賣配送員，是來自四川內江、年僅24歲的黃凱洪，他也被譽為全中國最孤獨的外賣騎士。



報道指出，淘寶閃購於2024年8月首次進入墨脫市場，黃凱洪也成為當地唯一的外賣騎手。至今，他已在墨脫送外賣一年多，不僅負責配送，還同時兼任騎士、站長與商務對接等多重角色。

報道介紹，在墨脫的街頭巷尾，黃凱洪的身影已成為熟面孔。幾乎所有商販都認識他，他騎著摩托車穿梭於城鎮之間，完成一張又一張訂單。他表示，目前墨脫平均每天可接到一、兩百張訂單，但當地有半年時間處於雨季，路況濕滑，騎車時很容易摔跤。

談到獨自一人在墨脫送外賣是否感到孤獨時，黃凱洪直言「我生來就這樣」，自言自己喜歡騎著摩托車四處走走，就喜歡那種騎車的感覺，風打在臉上感覺很舒服。

在他眼中，跑單就像完成任務，每送完一單就有一單的收入，「這種感覺比較踏實，也比較自由」。在這座偏遠小城裡，他以一人之力撐起外賣配送網絡，也被外界形容為中國最孤獨的城市騎士。