中國外賣詩人作品被譯成意大利語引起迴響　有當地外賣員開始寫詩

「外賣詩人」王計兵寫就《下午三點》的兩年後，這首詩被譯為意大利語，漂洋過海叩開無數心門，甚至觸動一位意大利外賣員也開始提筆寫詩。當一顆詩心點燃另一顆詩心，這場「中意對話」，究竟啟示了什麼？



相知無遠近，萬里尚為鄰。意大利羅馬大學亞非文明專業博士研究生林明月（Martina）在上海大學交換學習期間，偶然在書店讀到《下午三點》，被詩中普通中國人的生活觸動。在漢學家的幫助下，她將這首詩譯為意大利語，發表於雜誌《Internazionale》。因為《下午三點》，林明月與王計兵結下友誼。而這場文學跨海之旅，也成為中意文化交流的生動寫照。

2025年12月2日，意大利羅馬舉行《「下午三點」——一首「外賣詩歌」的世界迴響》分享會。（WeChat公眾號/中國駐意大利大使館）

文化的交融，拉近人與人之間的距離：

早在公元前1世紀，中國絲綢就已傳入意大利。兩千多年來，無論是馬可．保羅（Marco Polo）、利瑪竇（Matteo Ricci）東來，還是茶葉、瓷器西傳，以及威尼斯聖馬可廣場或與唐代鎮墓獸相關的「威尼斯之獅」……中意雖遠隔山海，卻始終在文明互鑑中彼此映照、相互啟迪。

誰謂中意殊，東西可同調。雖然歷史、文化、地理、風俗各異，但中意倡導的「和而不同」與「人文精神」卻遙相呼應。意大利但丁（Dante）、薄伽丘的文學作品滋養了多代中國讀者；《聊齋志異》、《論語》、《紅樓夢》同樣在意大利收穫大量讀者。中國傳統工藝與意大利設計美學的結合，至今仍是當代創意產業的重要靈感來源。

《下午三點》傳入意大利，為西方觀察當代中國社會推開一扇新窗。意大利漢學家、翻譯家傅雪蓮認為，翻譯不是為了「解釋」中國，而是向世界講述真正動人的中國故事。《下午三點》正藴含了中國人的動人樸素生活和情感。王計兵也認為，文化的交融，特別容易拉近人與人之間的距離：

相互之間多（一些）這種拉近距離的絲線，就會形成一張網，把兩個國家的命運、國家的情感連接得更緊。

文明的對話，不限於宏大。《下午三點》的主角是沙縣小吃店的母女，作者是年過五旬的外賣騎手。這些來自民間的聲音，沿着情感共鳴與個人際遇的自然流淌，最終匯入更廣闊的海洋。

王計兵的詩歌從未迴避底層人民生活的艱辛，但它更讓世界透過字裏行間，看到中國普通勞動者堅韌而豐盈的精神世界——縱使生活不易，依舊葆有尊嚴與夢想；趕時間的人也可以「低處飛行」，也會「笨拙地愛着這個世界」。而這些具體而微的「温度」，正是文明之間得以共鳴、心靈彼此相通的基石。

真正的交流互鑑，從來就不只是史書的記載、英雄的悲歌、館藏的珍品。它也在無數這樣的《下午三點》裏，在東西方每一次微小而真誠的相遇中。

