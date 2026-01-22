有片｜七人車擋停車場出入口　昆明女舉「中指」挑釁下秒被撞倒

雲南昆明一輛黑色七人車停在停車場出入口阻礙交通，一名女子在車外整理物品時，不滿後方車輛「響咹」提醒，竟轉身向後車司機舉「中指」挑釁，結果遭後車撞到。



行車記錄儀影片顯示，1月6日下午4時17分許，一輛黑色七人車停在停車場出入口，一名女子站在車外，整理車內物品，現場不時傳出「響咹」聲。後方有車輛疑要右轉入停車場，後車司機「響咹」提醒讓路，她卻向對方舉「中指」。隨後，後車撞向前方七人車，該名女子被撞倒後自行站起。

一名女子在車外整理物品時，不滿後方車輛「響咹」提醒，向後車司機舉「中指」挑釁。（影片截圖）

《極目新聞》報道，影片在社交平台上廣傳。有人猜測，是後車司機見女子對其舉「中指」，一怒之下才撞向前車，但也有人分析，應該是後車司機不慎踩到油門以致發生碰撞，實為無心之舉。

事發於昆明鬥南花市附近。1月21日，昆明交警部門工作人員稱，已關注到網傳影片，事故中隊正展開調查。

網民睇法：

一看就是不小心踩錯油門了

後車司機的操作真的給我狠狠看爽了

肯定是誤以為女子做手勢讓他通行，責任在女方啊。

肯定是不小心的呀！無心之舉！

不評論，只是忍不住點個讚

咎由自取

