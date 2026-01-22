深圳2女學生帶活蛇搭地鐵　車廂中忘我把玩　網民大驚失色

深圳地鐵車廂中，疑似兩名女學生竟掏出寵物蛇在手上把玩，令不少網民大驚失色，更有網民質疑「蛇是如何通過地鐵安檢的？」內媒《新京報》還就此發表評論文章稱，地鐵不是「私人動物園」，依法追責才是破局關鍵。



深圳地鐵車廂中，疑似兩名女學生竟掏出寵物蛇在手上把玩。（第一現場）

周三（1月21日），有網民發布影片顯示，深圳地鐵車廂內，兩名身着校服的女生坐在地面上，非常熟練地把玩一條小蛇，蛇時而倒掛在手指上、時而纏繞在手腕上，周圍則未見有人前來制止。

影片隨即引發廣泛關注，不少網民直呼驚恐：

「對於大部分人來說天生恐懼蛇。」

「要是在我旁邊，我能叫到整個車廂都能聽到我的聲音。」

「深圳地鐵奇葩越來越多了。」

「那我們過安檢的意義在哪裏？這都檢測不出來。」

「真是想不通這倆人怎麼過的安檢，帶活蛇上公共場合也太離譜了。」



影片引發廣泛關注。（第一現場）

影片引發廣泛關注。（第一現場）

深圳地鐵客服人員回應稱，除了執行任務的軍犬、警犬和導盲犬，其他動物都是禁止攜帶進站的。（第一現場）

對此，深圳地鐵客服人員回應稱，除了執行任務的軍犬、警犬和導盲犬，其他動物都是禁止攜帶進站的。「如果發現寵物蛇乘客可以來電反饋，會通知現場工作人員進行處理。」

《新京報》亦就此發表評論文章稱，地鐵作為人流密集的密閉公共空間，遛活蛇絕非所謂的「個性表達」，地鐵不是「私人動物園」，這種將個人私欲凌駕於公共規則之上的行為，根源在於當事人規則意識的嚴重缺失。在陌生人聚集的公共空間，規則是維繫秩序的核心紐帶，但一旦活蛇現身地鐵車廂，則全然無視了公共空間的邊界感。

文章又稱，針對此類現象，一旦查實，便不能僅停留在道德譴責層面，依法追責才是破局關鍵。對涉事人員，需依據相關法律法規嚴肅處罰，讓其為自身的任性行為付出應有的代價。