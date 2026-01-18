預製菜｜西貝陷閉店潮　人民日報：網絡輿論不可成企業發展短板

內地西北菜連鎖餐廳「西貝蓧麵村」（下稱西貝）早前陷入輿論風波，羅永浩在微博發文指西貝「幾乎全是預製菜」引起爭議。今年1月，餐飲創始人賈國龍證實，將關閉上百家門店。《人民日報》今日（1月18日）發表評論稱，網絡輿論環境不能成為企業發展的短板。



內地西北菜連鎖餐廳「西貝蓧麵村」陷入輿論風波。（大眾點評）

1月15日，內地網傳西貝將關閉102家門店，又稱西貝目前虧損已超過5億人民幣（下同）。西貝餐飲創始人賈國龍回應稱，網傳截圖信息基本準確。

《人民日報》1月18日發表評論文章指，透過西貝這起事件，人們痛心的遠不止於其「4000名員工將面臨轉崗或失業、超5億元虧損」的損失，更憂心於為何一條社交媒體發文就能讓一家經營38年、擁有數百家門店的企業陷入發展困境？有兩個當事人、平台的問題，有企業輕視消費者意見建議的問題，更要看到當下網絡輿論環境的問題。

西貝創始人、董事長賈國龍。（微博＠中國新聞周刊）

網絡輿論環境已成為影響企業生存環境乃至中國經濟發展環境的重要因素。特別是一些民營企業的網絡輿論環境惡化，直接導致其生存發展堪憂，影響了中國經濟發展環境。

對企業，當然可以批評，但必須客觀理性，對別有用心者必須警惕。西貝事件早已超出口水戰，羅永浩們、賈國龍們、新浪微博等平台們，都有要汲取教訓的地方。營造良好的輿論環境，使企業安心謀發展、拓市場，也是各方的共同責任。

文章最後稱，讓網絡輿論環境更清朗，讓罵戰變討論，回歸理性，共同推進企業與行業良性發展，才是這道思考題應有的落點。