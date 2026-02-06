廣東6歲女孩炫耀「假期很閒」　網民寄出海量功課、試卷「報復」

近日，廣東清遠一名6歲小女孩因在短片平台上「炫耀」假期生活過得「很閒」，還以童言童語「扎心」調侃網民，意外引發全國網友「報復式投喂」，短短幾天內收到成堆寒假作業、試卷、練習冊，甚至還有各種戒尺，讓她直呼「拆也拆不完，做也做不完」。



女孩的家人為她註冊的帳號顯示，近一年多來，她常以側臉趴桌的姿勢，對鏡頭喊出各種「神句」：「我都已經開始放假了，很閒的那種假，你有什麼困難，記得一定要給我說，我看一下能不能給你幫個倒忙。」「有的人買了黃金賺瘋了，有的人買了白銀也賺瘋了。你大聲地告訴我，你買了什麼。哦，你買的外賣，又長胖了幾斤。」這些看似無心的童言，卻句句直戳網友痛點，迅速在網路上走紅。

前不久，網民們發現女孩父母經營的服裝店地址，開始「行動」起來：有人寄來寒假作業、試卷和練習冊，有人寄來練字帖，甚至還有戒尺。畫面中，快遞員接連上門，店內包裹堆積如山。小女孩苦著小臉無奈表示，已「拆麻了」。

網民寄出海量功課、試卷「報復」。（極目新聞）

女孩短短幾天內收到成堆寒假作業、試卷、練習冊，甚至還有各種戒尺。（極目新聞）

多名網民接受媒體採訪時直言「太扎心了，必須給她找點事做」。一位福建網友寄出《口算天天練10000題》和練字帖；湖北網友寄了一套一年級下冊黃岡密卷，稱「小閨女天天太可愛、太快樂了」；山東網友則一口氣寄了三本寒假作業，笑說自己被「紮個透心涼」。評論區更有網友詢問地址，準備繼續「投喂」，甚至有人表示要連女孩的哥哥也一併「照顧」。

女孩媽媽許女士接受採訪時透露，女兒今年6歲，就讀小學一年級。網友寄來的東西五花八門，不僅有涵蓋語、數、外各科、各年級的試卷，還有吃的、玩的、各地特產，「年貨都備齊了」。家長會每天安排孩子做一點作業，後期整理後看能否分享給女兒的同學使用。

女孩爸爸解釋，店面地址外洩可能是某期視頻中快遞單上的資訊被網友發現。這一週尤其是最近兩天，包裹特別多，「孩子的視頻說話太扎心了，所以網友要『報復』她一下」。