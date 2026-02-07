即場檢測並熔金　上海商場設「黃金回收ATM機」幾小時到賬

近期黃金價格居高不下，帶動黃金回收需求升溫。內地部分城市出現創新「黃金回收ATM機」，讓民眾可透過自助機器完成詢價、檢測、熔煉到付款的全流程，因操作便捷、過程透明而備受青睞。周五（6日），內媒實地走訪上海環球港商場，在2樓見到一台這樣的智能黃金回收機。



據《極目新聞》報道，近年來北京、上海等多地陸續出現此類黃金回收ATM，用戶只需將黃金製品放入機器，系統即自動識別純度與重量，進行熔煉後快速結算並付款。機器螢幕會即時顯示實時金價、樣品重量、含金量、估算價值、服務費及最終回收金額等詳細數據，透明度高。

記者在上海環球港商場2樓看到的這台機器，分為「黃金回收」與「自助購買」兩個區域。回收流程包括：自助下單、放入黃金、機器初檢、輸入姓名與收款資訊、熔金冷卻後二次檢測、最終收款。據報道，這是上海首台可自助回收黃金的機器。

檢測數據。（極目新聞）

現場工作人員說明，有意變現的顧客可攜帶黃金前來，先經機器初步檢測重量與含金量，確認後進行熔煉，熔煉完成再進行二次精準檢測，提供報告供顧客比對。整個過程全程可透過螢幕觀看，增加信任感。該機器接受含金量50%以上的黃金，單次回收重量限3克至1000克（超重可分次操作），並提供免費檢測服務。其中，首飾金收取2.8%服務費，金條為2%；扣除費用後，款項通常幾小時內到賬。

機器界面。（極目新聞）

工作人員補充，回收價格實時浮動，主要參照上海黃金交易所報價，休市時則參考國際市場金價。前段時間金價每克超過1200元時，前來回收的人較多；近期回落至每克1000多元，客流明顯減少。周五下午，機器顯示金價約在1090元至1095元人民幣間波動。

需注意的是，若黃金飾品鑲嵌寶石、鑽石或其他材質，須事先拆除，非黃金部分無法放入機器。過去金價較低（每克700多元）時，曾有顧客一次售賣約一公斤黃金。