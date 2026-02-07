絕世好老闆　武漢兩女花31萬購238條黃金手鏈　連續8年買金贈員工

黃金價格日前不斷飆高，讓不少人望而卻步，惟湖北武漢卻有兩位絕世好老闆，居然在這個金價高位節點，豪擲31萬（人民幣，下同）購買238條黃金手鏈，獎勵給員工，希望他們過個好年。這已經是她們第八年在春節前夕給員工購買黃金了。



武漢兩女子豪擲31萬元，買下238件黃金首飾，獎勵給員工。（湖北日報）

金店店長稱，兩位女士已經連續很多年購買黃金獎勵員工。（湖北日報）

《湖北日報》報道，2月4日，武漢一家商場的品牌金店店長稱，購買黃金的是兩位女士，她們想在春節前夕購買一些黃金首飾，獎勵給員工，最後他們選購了238條黃金手鏈，總價超過31萬元。因為貨品太多，店員花了三小時清算，才完成這筆交易。

當日，黃金品牌的每克金價基本在1560元以上，而大盤價是1140元，可以看得出老闆非常捨得給員工花錢。金店店長還說，這兩位女士已經連續很多年，在春節前夕給員工購買黃金，「如果一家企業連續8年堅持用黃金獎勵員工，實屬不易。」

網民算賬：算下來每人拿到約1克黃金

隨著消息登上微博熱搜，有網民感慨｢果然好老闆都是別人家的｣、｢如果我老闆也學學就好了｣，隨後還有網民算賬，按照購買總價和數量來算，其實每個人也就能拿到1克黃金。

但不少網民認為，雖然克數輕，但今年金價持續上漲，這份心意就已經很好了，｢這麽多年，老闆都堅持給員工買黃金，這種行為本身就很貼心｣。